【年少輕狂】驚見女友親戚是中學訓導老師　港男心虛憂被揭發中學黑歷史

▲ 港男驚見女友親戚是中學訓導老師，擔憂被揭發中學曳事。

學生時代多多少少有些黑歷史，有名港男發現女友有位親戚是他中學訓導主任，港男自問昔日是曳仔，不敢相認，但心想如果日後跟女友結婚，會經常跟親戚見面，擔心被說出中學時的曳事，事主擔憂上網問問網民的意見。

女友親戚是訓導

該名港男於上周四（9日）在「香港討論區」發帖，標題為「女朋友有個親戚係我訓導老師」，他有次上女朋友家中食飯，剛巧女友的親戚上門，其中有一位熟口熟臉，始發現該人是他的中學訓導老師。

佢望咗我幾眼，不過唔肯定佢認唔認得我，我都唔知相唔相認好，以前中學好曳，唔算係好學生！

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擔憂被揭發中學曳事

事主很忐忑，似乎跟女友已到談婚論嫁階段，他擔憂之後如果真的結婚，就會經常與女方的親戚見面，問網民的意見，如果下次再見到該親戚，應否相認。他擔心昔日的黑歷史會被揭發，可能會影響與女友的關係，甚至女方家人對他的印象。

驚佢爆我中學做過嘅事出嚟，如果佢唔認得我，但我又同佢認，咁我咪自投羅網？

不少網民認為樓主過分憂慮，支持他去相認，中學時期的事已成過去，而且年少無知曳是很正常，加上一個老師難以牢記所有學生的事，建議事主如非做了一些作奸犯科的事，倒不如大大方方去相認，分分鐘更加分，令女友家人親友對他留下好印象。

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責任編輯：王明芳