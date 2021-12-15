【皮膚癌】女子踢到檯腳指甲發黑一年未治愈　求醫確診黑色素瘤慘截趾

▲ 台灣一名60歲婦人一年多前踢到檯腳受傷，腳趾大拇指部分一直發黑，求醫驚揭患上「惡性黑甲症」。

小傷口也可以潛藏重大危機，台灣一名60歲婦人一年多前踢到檯腳受傷，腳趾大拇指部分一直發黑，求醫驚揭患上「惡性黑甲症」，屬惡性黑色素瘤，最後由於癌細胞擴散到甲床底下，只能將整根大拇指切除。

據台灣節目《醫師好辣》，外科醫生陳榮堅分享一宗案例，一名60歲婦人踢到檯腳後，腳趾大拇指的指甲部份積聚瘀血並發黑，經過一年多自行治療後仍未有改善，於是求醫。

醫生發現她受傷的部位邊緣不規則，並有指甲增厚的情形，於是為她進行切片檢查，最終她被確診「惡性黑甲症」。陳榮堅介紹，「惡性黑甲症」屬於甲床下的惡性黑色素瘤，大部分患者進行局部切除即可，惟該名婦人的癌細胞已擴散到底下，經家屬同意後只能切除整根大拇指。

對於婦人的致病原因，陳榮堅表示目前文獻仍難以解釋：「但慢性發炎刺激是一定會的。」他又分享了另一個案例，指澳洲曾有一名少女因長年遭受欺凌，養成焦慮時會咬手指甲的習慣，由16歲開始一直咬到20歲，最後同樣患上此病，要切除手部整根拇指。

陳榮堅以婦人的個案舉例，表示由她踢到檯腳受傷起計一個月內，如症狀未有改善，就應尋求醫生治療，避免傷口惡化下去，致新的健康危機出現。

皮膚科醫生：指甲現黑線未必罹癌

究竟指甲出現異常狀況，有機會是代表了甚麼？TOPick曾訪問康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸，以及皮膚科醫生陳厚毅，了解中西醫對指甲健康的看法：

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皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma，BCC）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤（Melanoma），當中又以基底細胞癌最為常見。

史泰祖指出，基底細胞癌發病初期，可能以一顆痣的形式出現，常見於臉、胸前﹑背部﹑頸等外露皮膚：

一般深色點﹑有少許潰爛﹑不會「埋口」；亦有可能會泛紅，表面不平伏，甚至有些微絲血管出現。

根據香港癌症基金會，若想預防皮膚癌，除了全面防曬，還可定期作自我檢查。首先拍攝全身皮膚的特徵，此後不時以「ABCDE」檢查痣的要訣作自我檢查，並與原本的特徵作比較。

一旦發現皮膚冒出新膚斑（與附近的斑點看似不同）、傷口久不痊癒，甚至膚斑或斑點有變大、變形或變色，便應拍下有變化的部位，記下拍攝日期，如一個月後異變仍未消除，就宜向醫生請教。

點擊睇「ABCDE」自我檢查要訣：

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責任編輯：羅嘉欣