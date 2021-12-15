【跨年倒數】郭富城任《美麗的夜》壓軸嘉賓　舞台王者跨年演出撼MIRROR

▲ 郭富城擔任《美麗的夜》跨年騷壓軸嘉賓。

將於12月31日中環海濱活動空間舉行的《2021美麗的夜香港跨年演唱會》，早前公布了首批演出歌手名單，包括（排名不分先後）林子祥、李克勤、周慧敏、任賢齊、草蜢、杜德偉、泳兒、Hana 菊梓喬、Supper Moment、Mike 曾比特、Jace 陳凱詠等，而今日再公布一位天王加盟演出，便是舞台王者郭富城。

主辦方New TV今日（15 日）公佈，幾經努力協調，終於成功邀請舞台王者郭富城加盟，擔任倒數音樂會的壓軸表演嘉賓。屆時郭富城將會聯同盛大舞群，以勁歌熱舞，與現場一萬六千名觀眾倒數迎新年，並將作全球直播。

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早NEW TV 總經理陳影彤小姐表示，非常難得邀請到郭富城參加今次跨年倒數晚會，因為城城一直忙於拍攝電影，故是排除萬難才邀約成功。

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預計一萬六千觀眾入場

城城也很開心參加今次跨年晚會，他表示：「電影工作是比較緊密，但是我仍然努力騰出檔期參加演出，因為很難得今年可以留在香港和家人及朋友一起倒數跨年，到時我也將會全力以赴演出，送給大家開心悅目的歌舞，迎接新一年。」

「2021 美麗的夜香港跨年演唱會」預計耗資3000萬元製作，將於12月31日中環海濱活動空間舉行，是次觀眾座位達16,000個，預計耗資3000萬元製作。

早前主辦方也宣佈，觀看演唱會的觀眾可以憑票尾參加大抽獎。巨獎將會是一輛名貴Tesla電動車以及多部新款iPhone，稍後還會陸續將獎品加碼。詳情請密切留意主辦單位公佈的最新詳程。

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▲ MIRROR同時也參予旅發局跨年騷。

旅發局跨年演出有MIRROR

另外，由旅發局主辦的「香港跨年倒數演唱會」，將由晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括江海迦（AGA）﹑許廷鏗﹑李幸倪（Gin Lee）﹑馮允謙﹑鄭欣宜﹑MIRROR，以及香港管弦樂團。演唱會亦將同時透過電視及網上全球直播，與香港﹑內地及海外的觀眾，共同迎接2022年的來臨。

而門票經由旅發局以抽獎形式免費送出，早前抽獎活動共吸引超過20萬人參與，由電腦系統隨機抽出1,500名登記人﹑連同同行者即共3,000名參加者。