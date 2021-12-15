【聖誕2021】DFS香港T廣場廣東道店推出天馬行空體驗館　6大夢幻打卡點免費入場

▲ 夢幻田園房內滿載色彩鮮艷的絨球，以及鼓舞人心的字句。（DFS提供）

DFS於香港T廣場廣東道店，由即日起至2022年1月2日會推出「天馬行空 夢幻旅程」體驗館，慶祝節日的精彩與驚喜。全店會設有一系列互動空間，顧客可免費入場，發掘6大打卡熱點。

旅程由LG樓層或G樓層正門開始，Wonder Fairy節日大使會用Token of Joy迎接遊客，並提供通往下一個打卡熱點的線索，即是巨型聖誕倒數月曆「奇妙24天」。顧客可解鎖24個不同的互動盒子，體驗感官刺激。

▲ Wonder Fairy節日大使會用Token of Joy迎接遊客，帶大家進入各打卡點。（DFS提供）

隨後往1樓，就有極搶眼的「天馬行空 夢幻旅程」體驗館，顧客可透過窺視孔探索驚喜。揭開秘密入口後，神秘大門會帶大家前往歡樂的夢幻田園（The Field of Fantasy）房間，房內滿載色彩鮮艷的絨球及鼓舞人心的字句，更伴隨著節日香氣與音樂。

接下來，顧客會進入月光魔法時刻 （Moonlight Magic）房間，disco波波燈在房內閃閃發光，營造出身絕美打卡時機。找出神秘按鈕後，波波燈更會發射出戲劇性的閃光，令節慶氣氛大增。

▲ 月光魔法時刻是其中一個靚爆打卡點。（DFS提供）

最後，顧客將以奇妙空間（Room of Wonder）的互動牆結束這趟旅程。繽紛的彩球在屏幕上自由漂浮，顧客可透過揮動手臂或完成趣味舞蹈動作，打開隱藏的節日祝福，並可在出口處的拍照區製作專屬WhatsApp貼圖，將美好回憶帶回家。

記者︰黃依情