【粵劇宗師】羅家英醉心粵劇60年求創新　因一齣戲與汪明荃情定梨園

▲ 羅家英流著梨園家族的血，他說入戲行純粹是子承父業，現在他悉心栽培後學，也為梨園傳承盡力。

75歲羅家英，本名羅行堂，梨園界人稱行哥，大眾親暱喚作家英哥。後生一輩認識家英哥，多來自他演出的電影《國產凌凌漆》、《女人四十》，事實上他在粵劇的藝術造詣、對行業致力薪火傳承，行哥的金漆招牌，人所稱頌。

羅家英出身粵劇世家，四伯父羅家樹、父親羅家權及堂兄羅家寶皆是戲行中流砥柱，流著梨園家族的血，他說純粹是子承父業。「父親在廣州成名，幾等於香港的梁醒波，極受歡迎。是爸爸為我揀做大戲這條路，是被迫也是自願。適不適合入行我無深究，不過我是沒有甚麼主意的人，父親要我做戲我就做。」

▲ 6歲時在堅尼地道天台練習一字馬。（被訪者提供）

他的功架啟蒙自叔父、父親，也跟隨幾個好師父。「學戲早期是辛苦的，因要開筋骨、練腿、落腰、練臂力和紮馬，開一字馬要平至與床板睇齊，逐吋逐吋落都花上一個月；落腰要至手觸及腳底，這些基本功要花上幾年時間。」

父親教誨：「讓觀眾知道你有料」

日復日在練功、操曲中度過，17歲的羅家英，在啟德遊樂場首踏台板當文武生，與當丑生的父親同台。合同簽上一個月，每晚不同劇目，一到星期日，日、夜場的戲更不能重複。「演《斬龍遇仙》、《明皇愛貴妃》、《魚腸劍》、《黃飛虎反五關》等舊戲，每齣戲於我而言皆是新戲，全部要重新學習。幸早些時間我做過神功戲，也做過爆肚戲，那時容許爆肚，大家都知道記唔晒曲，記頭記尾中間按照劇情爆一些曲詞下去，口白也加加減減，湊合到意思，交到上句下句便成。」

他形容在台上要「擒七打八」，腦筋要靈活兼懂執生。當然演出時難免錯漏，父親演後會提點他的不善、教走台位、食住鑼鼓做手，他一一牢記。「父親還提點，耍花槍要有幾多功架便盡力去耍，等觀眾注意你，知道你有料！」

▲ 父親羅家權對羅家英影響至深，他19歲時與父親合照。（被訪者提供）

創新兼收並蓄

因藉走埠演出，羅家英足迹遍及世界各地。他曾與「三王一霸」（丑生王梁醒波、武生王靚次伯、花旦王李寶瑩、一霸是他文武王霸）組成「大群英劇團」到星馬登台，連續演出90日，賣個滿堂紅。「日日不同戲，還要每個禮拜做一次封相，若次次要靚次伯推車就太辛苦他了，當時我們搞綽頭做反轉封相，我推車、李寶瑩坐車、梁醒波跳羅傘架，這些新穎做法當時新加坡好流行，令觀眾耳目一新。」

粵劇是傳統國粹，羅家英卻力求創新，八十年代香港藝術中心合作舉辦中國戲曲晚會，他與李寶瑩觀摩了潮州花旦蕭南英擔綱的《八寶公主》，覺得可以轉為廣東戲，他倆學了這套戲後，構思出另一新戲《追魚》，加入了潮州劇元素在其中，並與中樂團合作。

「我愛把新意念、新元素加入粵劇中，那時我後生，夠膽可以創新，容許我們出錯。愛創新是因為粵劇大多過於重複，橋段差不多都是英雄及愛情，表現手法守舊。我見潮州劇追逐一場戲，廣東戲未見過，我學了人家所長，豐富了廣東戲表演格式，觀眾覺得好睇，大受觀迎。」

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自編新劇 著重角色立體

羅家英入戲行逾一個甲子，演而優則編，《英雄叛國》、《李廣王》、《萬世流芳張玉喬》、《戰宛城》、《德齡與慈禧》及《修羅殿》皆出自羅家英的手筆，又演又編的因由，是他有感粵劇好的編劇難求，也難跳出固有傳統框框，平日博覽群書的羅家英，愛看莎士比亞名著、大量電影尤愛黑澤明，將他們的戲劇改編成粵劇。

「唱曲埕埕塔塔花花月月，只有唱詞是沒有畫面的；寫戲則不同，每一場戲都可以有眾多表達方式，如何演繹得好，要靠編劇經驗和安排，做出來才有血有肉。莎士比亞的劇作，人物的塑造是立體的，我編劇時也會在這方面着墨更多。」惟要他比量，他還是喜歡演出多一點。

大老倌崇拜的大老倌

大老倌也有崇拜的粵劇偶像，小時候羅家英常看白玉堂，對他影響深遠。「他是中國粵劇四大生角、四大流派「薛馬桂白」（薛覺先、馬師曾、桂名揚、白玉堂）之一，表演、做手、唱腔自成一格，他做戲極之傳神、認真，雖屬小生行當，但文、武、唱、做、打皆曉皆精，尤其是其袍甲戲最好嘢！那種滋油淡定，演繹人物的味道和深度，從無形做到有形，叫人嘆服。」

羅家英坦言，他做戲都有少許白玉堂的影子。「但不能把他的全部學足，一定死！只能學他的神，不能學其形，他的身段是舊式粵劇，到現在新式粵劇表演法就不是這種了，他的台步也是學不到的，惟獨是他才行得好看。」

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傳承才能延續

羅家英致力傳承、指導後學原來有原因。1970年他到馬來西亞做戲，除粵劇外，也看了不同劇種，如福建戲、海南戲、潮州戲、京戲，他們不教學生，來來去去也是那幾個演員，缺少的角色就找行外人拉雜成軍。「扮相唔得、台步唔得，做手關目都唔得，我心感不妙暗忖：粵劇遲早變成一樣，老倌離世無人接替，就無以為繼。我打個譬如，如全世界男人都做絕育手術，無下一代如何繼承？點樣『生仔』（培育粵劇新血），我咪去教囉！」

這事一直埋藏他的心坎一隅，至1973年與花旦李寶瑩合作後，翌年有個契機，她有同學在聖心書院做校長，學生想學大戲，於是問李寶瑩可有興趣每周上一堂課外粵劇興趣班，羅家英極力贊成，從此開展了教學之路。「當時教學生都是退休老倌，志在搵食糊口，像我們還在演出、已成名的老倌教學生是沒有的，因為我們做戲休息的時間也少之又少，怎會騰出時間來教學生？年青人接觸到粵劇好看、做手唱詞新鮮，想學戲的愈來愈多。」

羅家英現有5位徒弟，他既師承叔父及父親，膝下猶虛可有遺憾？「有時想，有自己子女由他們繼承也是好事，可惜我無仔女吖。有的話，一定教他們大戲。」

▲ 《穆桂英大破洪州》是羅家英、汪明荃定情之作。（被訪者提供）

與阿姐的情緣 ‧ 大戲緣

1987年，汪明荃（阿姐）邀請羅家英教她做大戲，有一次他倆往洽商租用利舞台的檔期，在的士上阿姐問他有甚麼戲合她演？「當時想破腦也不知有哪套粵劇她啱做，突然我腦中叮一聲想到《穆桂英大破洪州》這京劇，想到她曾演出電視劇《楊門女將》，對角色穆桂英熟悉而敲定落實。」兩人更親自上深圳觀看《穆桂英大破洪州》這套戲，對故事有個大概，再交由葉紹德重編，增潤改動了部分劇情。

整整一年羅家英索性連戲都不做，陪她練功。「她本身有舞蹈底子也懂演戲，曾與新馬仔、林家聲合唱粵曲，有一定熟習。只是在武打上要多練，她是聰明人，很易上手掌握。」

作為拍擋，羅家英這樣評價：「阿姐是一個極認真、要求高的演員，不過進步得慢，可以做得更好。可能是她認為練習概念這樣才是好，與我們向來從基本功累積下來的不同，她一直做電視都是『即食麵形式』，做一套戲就按這套戲來排便是。粵劇不是只為這場戲而做，而是要為所有的戲做準備。」

▲ 家英哥與阿姐於2009年結婚，至今已12年。這張取自阿姐fb的圖。片，上有阿姐獨有的手繪＃hashtag。

兩人亦因為《穆》劇互生情愫，演罷成為戀人，2009年開花結果成佳偶。「都好得意啊，也是天意。她是一個電影電視、時代尖端的人，也強調名牌和背景，我是一個守舊做粵劇的人，突然間對我有愛情出現，是很奇怪的事。」不奇怪，世間情動，不過盛夏白瓷梅子湯，碎冰碰壁鐺啷響，時間到了自然會發生。

《英雄叛國》及《天仙配》載譽重演

由羅家英、汪明荃領導的福陞粵劇團，將於本月公演共11場《英雄叛國》及《天仙配》

《英雄叛國》演出日期：12月21至23日 7:30pm

《天仙配》演出日期：12月26日 7pm

場地：西九文化區戲曲中心大劇院

門票：$680、$480、$280

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記者：周美好