【三角關係】女護士戀上男醫生夫妻　同時擁有男女友3人甜蜜同居

▲ 美國一名女護士戀上男醫生夫妻，展開三人同居生活。

美國一名女護士戀上男醫生及其妻子，即是同時擁有男友和女友，他們都享受這種三人行的關係，女護士甚至搬到醫生家中，展開三人同居生活。而他們這段特殊關係亦得到家人和朋友祝福，支持他們尋找最適合自己的生活。

據英國《鏡報》報道，26歲的女護士Rebecca Bono在美國紐約工作，並認識了同事、29歲的男醫生Marty Cole，二人開始互相了解。她在交友app Tinder看到Marty和同齡未婚妻Natasha的照片，得悉他們已拍拖6年，並準備結婚。

同時愛上男醫生與未婚妻

雙性戀的Rebecca因為Marty而認識Natasha，應邀與他們發生三人性關係。她原本認為這只是一夜情，但發現自己花更多時間在這對準夫妻身上。當她不用上班時，便會與Natasha帶狗去散步，然後一齊弄晚餐待Marty回家，她愈來愈喜歡跟他們在一起。

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三人開始認真考慮將來，他們在Instagram上搜尋，發現不少人都展開三人關係，甚至組成了家庭，於是他們想到自己也可以一試。當Marty和Natasha即將結婚，Rebecca考慮是否出席婚禮，「我會舒服嗎？會否有嫉妒問題？」婚禮前兩周，Marty和Natasha告訴她，如果她能在場，他們會覺得更特別，但前提是她能接受。

▲ Rebecca出席Marty和Natasha的婚禮，確立這段三人關係。（IG圖片）

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出席婚禮確立三人關係

最終Rebecca決定出席他們的婚禮，二人認為這是她對這段關係的確認。三人陸續向家人和朋友講述他們的新關係，Marty和Natasha的家人很快就支持了這段關係，對Rebecca很熱情，也願意了解她。

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不過，Rebecca的父母最初卻抱持懷疑態度，覺得這是類似一夫多妻制。她提及之前向家人介紹Marty和Natasha只是朋友，他們也不知道她是雙性戀，後來她才直認跟他們約會。當父母看到二人對女兒的關愛時，便慢慢接受了他們的關係。

Marty和Natasha於去年7月結婚，婚後Rebecca搬入他們的愛巢，這是她認為最健康的關係。三人現正享受甜蜜又美好的生活，並期待著令人興奮和充滿愛的未來。

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責任編輯：王明芳