  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (週三) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三角關係】女護士戀上男醫生夫妻　同時擁有男女友3人甜蜜同居

親子 18:04 2021/12/15

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

美國一名女護士戀上男醫生夫妻，展開三人同居生活。

美國一名女護士戀上男醫生及其妻子，即是同時擁有男友和女友，他們都享受這種三人行的關係，女護士甚至搬到醫生家中，展開三人同居生活。而他們這段特殊關係亦得到家人和朋友祝福，支持他們尋找最適合自己的生活。

據英國《鏡報》報道，26歲的女護士Rebecca Bono在美國紐約工作，並認識了同事、29歲的男醫生Marty Cole，二人開始互相了解。她在交友app Tinder看到Marty和同齡未婚妻Natasha的照片，得悉他們已拍拖6年，並準備結婚。

同時愛上男醫生與未婚妻

雙性戀的Rebecca因為Marty而認識Natasha，應邀與他們發生三人性關係。她原本認為這只是一夜情，但發現自己花更多時間在這對準夫妻身上。當她不用上班時，便會與Natasha帶狗去散步，然後一齊弄晚餐待Marty回家，她愈來愈喜歡跟他們在一起。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

三人開始認真考慮將來，他們在Instagram上搜尋，發現不少人都展開三人關係，甚至組成了家庭，於是他們想到自己也可以一試。當Marty和Natasha即將結婚，Rebecca考慮是否出席婚禮，「我會舒服嗎？會否有嫉妒問題？」婚禮前兩周，Marty和Natasha告訴她，如果她能在場，他們會覺得更特別，但前提是她能接受。

Rebecca出席Marty和Natasha的婚禮，確立這段三人關係。（IG圖片）

最新影片：

出席婚禮確立三人關係

最終Rebecca決定出席他們的婚禮，二人認為這是她對這段關係的確認。三人陸續向家人和朋友講述他們的新關係，Marty和Natasha的家人很快就支持了這段關係，對Rebecca很熱情，也願意了解她。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不過，Rebecca的父母最初卻抱持懷疑態度，覺得這是類似一夫多妻制。她提及之前向家人介紹Marty和Natasha只是朋友，他們也不知道她是雙性戀，後來她才直認跟他們約會。當父母看到二人對女兒的關愛時，便慢慢接受了他們的關係。

Marty和Natasha於去年7月結婚，婚後Rebecca搬入他們的愛巢，這是她認為最健康的關係。三人現正享受甜蜜又美好的生活，並期待著令人興奮和充滿愛的未來。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【共享老婆】人妻健身教練戀上女學生　大方老公邀請小三同居組三人行
15:07 2021/10/07
【共享老婆】人妻健身教練戀上女學生　大方老公邀請小三同居組三人行
【關係親密】35歲雙胞胎姊妹一起洗澡如廁　共享男友10年要求同步懷孕生小孩
16:36 2021/11/29
【關係親密】35歲雙胞胎姊妹一起洗澡如廁　共享男友10年要求同步懷孕生小孩
【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活
今日 11:59
【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活

你可能感興趣

【共享老婆】人妻健身教練戀上女學生　大方老公邀請小三同居組三人行
15:07 2021/10/07
【共享老婆】人妻健身教練戀上女學生　大方老公邀請小三同居組三人行
【關係親密】35歲雙胞胎姊妹一起洗澡如廁　共享男友10年要求同步懷孕生小孩
16:36 2021/11/29
【關係親密】35歲雙胞胎姊妹一起洗澡如廁　共享男友10年要求同步懷孕生小孩
【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活
今日 11:59
【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活
夫妻之道 結婚 拍拖 同居 兩性關係 醫生 護士 美國 紐約

最高瀏覽

【MIRROR成員】疑搭上《造星IV》翻版朱茵致5年情玩完　柳應廷深夜回應緋聞
今日 10:46
【MIRROR成員】疑搭上《造星IV》翻版朱茵致5年情玩完　柳應廷深夜回應緋聞
【世貿火警】銅鑼灣世貿中心三級火警疏散千人　13人送院1人危殆【不斷更新】
今日 17:23
【世貿火警】銅鑼灣世貿中心三級火警疏散千人　13人送院1人危殆【不斷更新】
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢
16:01 2021/12/14
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢