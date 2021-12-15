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【MOOV優先場】馮允謙率先與樂迷解構全新專輯　Jay《Lonely Winter》MV首播隱藏結局

娛樂 13:22 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

MOOV於前晚（12月13日）舉辦 《國泰呈獻：MOOV優先場 - 馮允謙》活動，馮允謙（Jay）聯同製作團隊為樂迷率先導航，親自解說最新推出的專輯《LIFE / LINE》的創作概念，並與樂迷即場互動兼表演新碟歌曲，齊齊「未出碟 先興奮」。 
 
Jay新碟命名為《LIFE / LINE》別具意義，專輯靈感均來自Jay自身，從人生見聞中得到最真實的感受和啟發。希望樂迷於《LIFE / LINE》內每一首歌曲及歌詞細節，得到陪伴和勇氣，與大家共同面對遇到的不同困難和挫折。 

（大會提供）

分享創作點滴

大會更邀請串連故事概念與廣播劇創作的填詞人Oscar Lee、打造全新曲風面貌的編曲監製T-Ma馬敬恆、參與編曲的製作人Carl 王雙駿和Ho Bing 何秉舜，以及美術總監Kenji擔任嘉賓，向現場樂迷分享解構每首歌的創作點滴和細節。

今次活動上更特別加設互動提問環節，樂迷可以親自向Jay分享、發問，把握機會同時進行心靈治療及音樂交流。 

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與歌迷互動

Jay不但在活動上為樂迷一連現場演繹吸血鬼三部曲《思念即地獄》、《因愛之罪名》及《一步一悔過》，更為大家帶來《冬日寂寞考》一體雙生的《Lonely Winter》MV首播，現場觀賞MV的另一隱藏結局。

《LIFE / LINE》專輯的歌曲、劇照、MV與廣播劇，其實都是一脈相承，環環相扣的故事，務求讓觀眾可以更深入吸血鬼獵人Jay故事中的內心世界。 
 
在活動尾聲，必不可少有MOOV優先場的特別環節，Jay親自為每位到場的樂迷於專輯上簽名及一起合照留念，離場時每位樂迷均滿載而歸。 

最新影片推介：林希靈專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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