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【聖誕2021】可口可樂聖誕6大溫馨禮遇　聖誕車快閃打卡+買汽水送限量禮品

休閒消費 12:52 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

可口可樂推出聖誕車快閃活動，由即日起12月至26日會遊走香港各區。（可口可樂提供）

聖誕節即將來臨，可口可樂特別推出6大冬日窩心禮遇及溫馨體驗，送出驚喜禮品，讓大家與親朋好友共度一個暖心聖誕節。

禮遇一︰可口可樂推出「聖誕樂聚 讓此HUG更近」大抽獎，送出超過2,500份獎品，總值超過110萬元。由即日起至12月16日，購買任何可口可樂飲品滿$40，並上載收據至iCoke.hk，即可參加大抽獎，有機會贏取可口可樂行李箱、聖誕毛氈及投影燈等豐富獎品，頭獎是香港迪士尼樂園酒店住宿一晚及樂園一日門票4張。

網站：https://www.icoke.hk/hk/OneHugChristmas/landing

禮遇二︰由即日起至12月22日，只需在指定日子於7-Eleven、Circle K或 VanGO便利店購買3支可口可樂公司出品的汽水，即可免費換領限量版可口可樂聖誕磁石貼一款。磁石貼會以盲盒方式隨機贈送，共有5款，包括以Emoji為主題的圖案及可口可樂經典商標。

可口可樂邀請到黃德斌拍攝聖誕短片，他會化身餐廳老闆。（可口可樂提供）

禮遇三：由即日起，只需於指定網上商店購買可口可樂公司出品的飲品滿指定金額，即可免費換領水晶球擺設一件。擺設同樣以Emoji為主題，輕搖後水晶球內會泛起初雪景象，締造冬日感覺。

除各款聖誕精品外，可口可樂更準備3大聖誕互動體驗，包括由黃德斌飾演的「及時一HUG」聖誕短片、「讓此HUG更近」IG filter及可口可樂聖誕車快閃活動，其中聖誕車會於12月遊走香港各區，邀請大家在車上合照，記錄溫馨一「HUG」。

記者︰黃依情

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