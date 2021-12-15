【老花眼救星】首款老花眼藥水獲美國FDA批准上市　滴一滴清晰視力維持6至10小時

▲ 老花眼藥水獲美國FDA批准上市。

老花眼有救！美國FDA日前批准第一款治老花眼藥水上市，只要滴一滴，15分鐘便起效，令視力清晰6至10小時，有望取替老花眼鏡。不過，該款眼藥水對40至55歲的人群效果最佳，至於65歲以上長者因眼睛年齡老化加深，效果會較差。

綜合外媒報道，美國食品藥物管理局（FDA）批准首款治療老花眼藥水Vuity，於當地時間星期四（9日）上市。據悉只要點一滴Vuity眼藥水，15分鐘內就可生效，改善近距離視力6小時，改善中距離視力10小時，並建議持續用藥一個月發揮最佳效果，價格為約80美元（624港元）/30日。

臨床試驗顯示Vuity沒有任何嚴重的副作用，但有14.9%人士報告有輕微頭痛。另有5%人士出現眼睛發紅、視力模糊、眼痛、視力障礙、眼睛刺激和眼水增多等副作用。

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據製造商Allergan表示，老花眼是因眼睛晶狀體僵硬造成，由於晶體在瞳孔後面，晶體僵硬會使近距離視力受影響。而Vuity眼藥水可讓瞳孔暫時變小，可擴大景深或焦深，讓人自然聚焦事物，令短距離視力更清楚。成分中的毛果芸香鹼是種膽鹼類副交感神經促進劑，本來用於治療青光眼，但藥物製作方式不一樣。

試驗首席研究員George Waring博士表示，該款眼藥水對於40至55歲的人群效果最佳，65歲以上長者因眼睛年齡老化加深，效果會較差，眼睛較難在遠近物體之間調整焦點。另外，Vuity不能矯正常規的近視、遠視或散光，只能改善與年齡相關的近距離視力缺陷。

Waring博士表示，Vuity不是要完全取代老花眼鏡，而是減少戴眼鏡的時間，而且因為眼藥水會縮小瞳孔大小，所以在某些情況下不建議使用，例如不宜用於晚間開車或低光源情況下活動。

責任編輯：羅嘉欣