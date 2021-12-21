【校長專欄】學生訓練樂器背後的團隊堅持 校長：學會生命中不是唯我獨尊

▲ 鄭家寶家長認為，讓我們都欣賞孩子們的潛能。

在疫情中很多活動都被迫停止，變成網上學習，這是大家都已經接受的新常態。在這種新常態下，我們抓緊時間建立的管弦樂團，讓孩子也能享受音樂的美麗。2021/22學年孩子終於可以帶著樂器回校練習了，見到一個個專業樂手似的，我忍不住要了解一下他們對音樂的看法。我見證過音樂怎樣讓孩子改變……

校長：練習不辛苦？



樂手A：不辛苦因為我喜歡。



校長：有沒有想過學校會搞管弦樂團？



樂手A：不知道，可是我覺得很好。



校長：喜歡跟同學們一起練習嗎？



樂手A：喜歡，雖然指揮有點凶，可是大家合作把音樂奏出來很好聽。



校長：喜歡表演嗎？



樂手B：喜歡，可是表演的時候會有點緊張……



校長：緊張還喜歡？



樂手B：緊張！但還是喜歡，因為可以讓其他人也聽到我們奏出來很好聽的音樂。



(隔著口罩，見到孩子有點驕傲的微笑。)

是的，音樂不能孤芳自賞，需要覓知音。過程中孩子懂得與人溝通，聽取指令，目標一致地把事情做好。當孩子明白努力練習，為的是讓大家都聽到好音樂的時候，他就成長了。因為他心裡也不再只有自己，更會想到別人。

校長：你認為自己學樂器前和現在有什麼不同？



樂手C：學了樂器就要練習。



校長：是自己主動練習？還是要媽媽提醒？



樂手C：有時會自己練習，如果忘記了，媽媽會提醒我這是自己的選擇，開始了就要堅持。



校長：為什麼這麼辛苦要練習？



樂手C：因為沒有練習回來，奏得不好就會連累團友，所以一定要練習。(很堅定的眼神！)

因為音樂，孩子會改變自己的習慣；



因為音樂，孩子會自律練習；



因為音樂，孩子學會生命中還有其他人，不是唯我獨尊……

排練時，孩子們的認真、專注和自信是課堂上看不到的。讓我們都欣賞孩子們的潛能。

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