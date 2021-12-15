【十月初五的月光】金勝遭生父出賣下場悲慘？　郭子豪狠鬧林偉演技大爆發

▲ 郭子豪演技大爆發。

由米雪、胡鴻鈞、何依婷、羅天宇、石修等主台慶劇《十月初五的月光》，將迎來結局周，劇情發展比過往更明快，每個角色的獨特面亦愈趨明朗化。昨晚（14號）劇集重點落在郭子豪飾演的金勝及蔚雨芯飾演的依文身上，與萬世光（林偉飾）關係千絲萬縷的金勝，原以為這位生父仍顧念親情，其實慘遭利用，幸好依文提點將其喚醒；面對遭生父出賣的殘酷現實，金勝爆喊鬧爆萬世光！

郭子豪爆發演技

至於依文則遭威少（董敬文飾）威脅要求陪客，狼狽的依文逃走時急Call金勝，金勝帶依文逃走…不過事情並未告一段落，今晚（15號）一集金勝將與萬世光對決，萬世光中刀危在旦夕，金勝負傷逃亡，萬朱莎華女兒沛琪（鄺潔楹飾）亦遭玻璃𠝹面毁容…

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對於金勝及依文處境，網民大表同情，並直指二人演技亮眼：「金勝好慘」、「郭子豪有進步」、「佢啲戲不嬲唔差」！更有不少人指依文人設很善良：「依文成套劇入面最好人，係條命生得差」、「好擔心依文下場」、「依文其實不錯」。昨晚釋出預告片後，不少網民對於沛琪毁容大表同情，除了指是「女人最痛」，亦有不少人認為她「罪不至此」。

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還有三集就大結局的《十月初五》，網民暫時最關心的是文初（胡鴻鈞飾）感情去向。網民指舊版的初哥哥太可憐，希望新版能為其「平反」，不少網民希望初哥哥與君好修成正果，亦有認為新版結局會與舊版一樣君好配禮信（羅天宇飾），故認為劇組應早已為文初安排好另一半。有網民認為事先張揚會客串、但遲遲未見現身的劉佩玥，亦有人覺得黃嘉雯飾演的護士「有可疑」。

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前晚一集君好與文初橋上相擁，不少網民大喊感動：「依婷喊戲真係好感動，好想攬住佢叫佢唔好喊」、「初哥哥同君好雖然只係輕輕一攬，但我真係喊咗，佢哋好有火花」。

另飾演海景叔（石修飾）兒子古東的朱匯林，與古東嫂的趙璧渝，因演出夠衰格引來網絡連番熱話。對於新版劇情，網民亦愈看愈受落：「團隊好有心思，改編故事誠意十足，啲景好靚。」、「故事係老土，但勝在節奏明快，幾個主演又年輕，演得亦恰如其份」、「比舊版多感動位」。