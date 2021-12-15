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【蜘蛛俠：不戰無歸】3大主角提醒切勿劇透　逐一回應網民劇情推測

娛樂 13:19 2021/12/15

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雅各布貝塔隆、湯賀蘭、Zendaya。（左起）

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）在今日（12月15日）開畫。

官方發出主角湯賀蘭，與戲內戲外都是他女友的Zendaya，以及雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）一同拍了兩條片，分別為輯「粉絲陰謀論」及「切勿劇透」短片。

當中「粉絲陰謀論」內，3人解答眾網民關心的問題，比如有網民指八爪魚博士是管理廢墟難民營，湯賀蘭笑稱為何網民可從預告睇到咁多嘢？

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另外，網上一直傳Jacob飾演的尼特將入魔成成歹角，二人笑說難以置信。至於另一網上瘋傳夜魔俠（Daredevil）將在今集現身當蜘蛛俠辯護律師，他們卻沒有回答。

到最後一條問題「占美霍士會回歸飾演電魔？」三人不直接回應並說由當事人自己答，然後鏡頭一轉，占美霍士出現說︰「我會強勢回歸！」十分幽默。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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