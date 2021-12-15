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【世貿火警】午飯時間銅鑼灣世貿中心三級火警　商場冒濃煙多人不適

社會 13:17 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

銅鑼灣世貿中心三級火警。

警方今日（15日）下午1時接報，指銅鑼灣告士打道280號世貿中心發生三級火，商場冒出大量濃煙，多人不適。警方及消防呼籲，如有人被困要提供消息，包括人數所在樓層。

【13:45】

被困市民陳小姐向TOPickl表示，自己本身在20多樓，發生火警後，自己行樓梯疏散至頂樓，指在大樓後一直都有濃煙，而且現場亦有孕婦及多名長者。

【13:37】

消防人員正動用兩條喉和兩隊煙帽隊灌救，火警中1人受傷，送往律敦治醫院治理。

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【13:20】

警方指出，接後市民報警，指世貿中心外牆有棚架起火，濃煙攻入商場內的食肆，引起多人不適，有百多人在5樓平台等候救援，另有3人稱吸入濃煙。

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記者：余思嵐

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