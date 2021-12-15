【世貿火警】午飯時間銅鑼灣世貿中心三級火警　增至8人不適送院【不斷更新】

▲ 銅鑼灣世貿中心三級火警。

警方今日（15日）下午1時接報，指銅鑼灣告士打道280號世貿中心發生三級火，商場冒出大量濃煙，多人不適。警方及消防呼籲，如有人被困要提供消息，包括人數所在樓層。

【14:41】

火警增至8人不適送院，4人送往瑪麗醫院治理，3人送往東區醫院治理，1人送往律敦治醫院治理。警方指送院人士年齡介乎30多至70多診，全部是女性，其中一人半昏迷。

【14:30】

至今有5人送往三間醫院治理，當中3人送往東區醫院，另有向1人送往律敦治醫院及瑪麗醫院。

【14:15】

初步有至少4人送院，包括一名女子半昏迷，警方指大廈天台一度有逾350人等候救援，初步懷疑是電錶房先起火，然後火勢再影響棚架，引起濃煙冒出，影響在食肆及商場內的市民。

【13:45】

被困市民陳小姐向TOPickl表示，自己本身在20多樓，發生火警後，自己行樓梯疏散至頂樓，指在大樓後一直都有濃煙，而且現場亦有孕婦及多名長者。

【13:37】

消防人員正動用兩條喉和兩隊煙帽隊灌救，火警中1人受傷，送往律敦治醫院治理。

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【13:20】

警方指出，接後市民報警，指世貿中心外牆有棚架起火，濃煙攻入商場內的食肆，引起多人不適，有百多人在5樓平台等候救援，另有3人稱吸入濃煙。

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記者：余思嵐、曾秋文、黃穎津