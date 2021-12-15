【校長專欄】小六男生主動要求模擬升中面試 基華校長：嘗試踏出一步值得鼓勵

▲ 陳章華校長認為，男生願意嘗試踏出一步，值得鼓勵。

相信近來六年級的家長都忙於為子女籌備升中選校的事宜，我校這數星期也舉辦了簡介會，邀請中學校長到校講解，以及班主任相約家長，把每一個學生的強弱項說明清楚，討論哪一類型的學校比較適合子女。

在自行分配學位階段，少不了的一個環節就是面試。記得不久前我就對參與講座的學生和家長提出挑戰，如果你希望自己 / 子女有更好的準備，可以隨時找校長約時間進行面試。當我說的時候，心想實際會找自己的學生其實很少，因為這一步並不容易，首先要見到校長，然後自己要先行準備，還又有一點點計劃才行。

故事到了這裏大家都會知道，有位學生竟然在一個校長小聚的活動中主動向我提出，並且將已準備好的中英文自我介紹文稿預先給我一看。翌日我就會跟他說：「我不知道你能否進入這所中學，但長遠來說，只要保持這種態度，你做事必定會容易成功。」

讓我們簡單分析一下，孩子要先有「校長替我面試」這個決心，然後付諸行動，自己準備好中英文稿。這還不夠，究竟何時會遇見校長？還有幾天就到聖誕假期，如何安排也要想一想，一般學生會找班主任協助，但這位同學沒有，直接找校長。到了見校長，還要鼓起勇氣，向校長提出要求，心裏還要想一想校長是否有時間。最後是他自己提出翌日問我是否可以，我說那小息吧，這樣才能成事。

雖說小事一件，但願意嘗試踏出一步，實在值得鼓勵。在他的人生中，將會有很多場面試，我不知道這一次能否幫到他，但我相信，日後的面試，他將會做得很優秀。

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