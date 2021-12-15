【哭笑不得】媽媽悉心裁種生靈芝兩年　盆栽被兒子打爛揭殘酷真相

▲ 內地一名媽媽分享，兩年來悉心照料的靈芝盆栽竟然是假的。

小朋友打破東西是常發生的事，內地一名媽媽兩年前購入一盆靈芝，悉心照料準備日後食用，怎料最近兒子不慎將盆裁打破，始發現原來「生靈芝」是假的，令她哭笑不得。

綜合內媒報道，李姓媽媽，兩年前花了600元人民幣（約港幣736元），購入一盆靈芝盆栽。當時老闆告訴她靈芝可以食用，李媽媽自此悉心照料盆栽，每周為它澆一次水。

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兩年後始發現靈芝是模型

然而，最近李媽媽的兒子在家中玩耍時，不慎將靈芝打破，花盆當場破碎。原本她打算教訓兒子一頓，然後再為靈芝換盆繼續栽種，但當她拿起靈芝時，發現它竟然是模型。

拿起來一看，它與木頭是用釘子連著的，弄破之後還有木屑之類的東西，感覺有點哭笑不得。

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網民分享類似經歷

其後李媽媽拍下影片上載到社交平台分享，引起網民熱議，不少人笑問為何兩年來靈芝都維持原貌不變，李媽媽都沒發現盆栽是假的，「兩年一點都沒長都唔發現，也是很強的」。

另外有網民分享自己也曾經歷類似事件，「我媽也買過，還經常澆水，後來我說是假的她還不信，然後我摳下一點才信」、「我同事不小心摔碎了電腦桌上的小仙人掌，得到了同款驚喜，枉她隔日就會澆水。」

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責任編輯：王明芳