【新力軍】海關成立槍械搜查犬隊　拉布拉多於貨運站執勤嗅查走私槍械

▲ 海關宣布成立首支槍械搜查犬隊。（馮漢柱攝）

海關今日（15日）宣布正式成立首支槍械搜查犬隊，4隻拉布拉多搜查犬由上月開始，已輪班在空運貨運站及郵件中心當值，嗅查非法走私槍械、子彈及槍械部件。

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海關搜查犬課監督黃惜忻表示，海關首次引入及自行培訓4隊槍械搜查犬隊，每隊由一名領犬員及一隻搜查犬組成，經過10星期的訓練課程及2日班的考核後，已於上月開始執勤，4隻搜查犬中有兩隻從海關首批自行培植犬隻中挑選，另外兩隻則具5年毒品搜查經驗，可同時嗅出毒品及槍械；會透過在職訓練鞏固搜查犬的味覺。

黃惜忻指，每種物品都有獨特氣味，槍械的氣味由製造槍械物料、槍枝發射後殘餘火藥及槍油組成，經過訓練讓搜查犬搜查犬可以在云云物件中識別出來自不同國家及牌子走私槍械及彈藥等，惟由於氣槍沒有火藥，便不在訓練範圍中，會透過先進儀器堵截。

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她表示，搜查犬可以在郵件中走動嗅查，相信憑其靈敏嗅覺，再配以高科技先進儀器及情報等，可以進一步加強執法成效，和提高清關效率。

黃惜忻又表示，海關去年一共偵破35宗走私槍案件，檢獲550件槍械配件，主要透過包裹及快件走私槍械部件，其中曾由美國寄抵香港的9部暖風機找出3,600粒子彈。而今年頭10個月的走私槍械案件則有9宗，黃惜忻形容是國安法實施後，震懾效果立竿見影。

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記者：黃小冰