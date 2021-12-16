  • 24°C
香港時間 : 20211216日 (週四) 11:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機智救人】男童遭兩陌生男尾隨上車搭訕騷擾　女巴士司機一招化解誘拐危機

親子 10:49 2021/12/16

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

內地一名男童遭陌生男子搭訕騷擾，幸得女司機出手解救。

內地日前發生懷疑誘拐小童事件，一名8歲男童獨自乘搭巴士時，遭兩名陌生男子尾隨上車並搭訕騷擾，問其住宅及學校地址、家人關係等。期間一名女乘客阻止男童與男子對話，卻反遭男子喝斥；女司機發現異狀後，一招化解誘拐危機。

男童遭陌生人搭訕

綜合內媒報導，事發於河南省洛陽市，女司機海亞娣指男童每晚6時許都會在固定地點上車，因此對他有印象。當日男童上車後，有兩名男子尾隨他上巴士，坐在他身後。陌生男子見男童獨自一人乘車，不斷跟他搭訕，問他的名字、讀幾年級及住址，又問他有沒有帶電話及手錶、晚上家人會否找他等。

坐在一旁的女乘客察覺有異，提醒男童勿與陌生人說太多，卻反遭男子喝斥，雙方發生爭執。海亞娣發現異狀後，叫男童待在她身邊，繼續將巴士駛往男童平時下車的位置。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最新影片：

機智女司機化解危機

到站後男童準備下車，此時海亞娣見2名男子欲尾隨他下車，擔心他遭遇危險，便借故叫住男童。海亞娣待男子下車後隨即關門，見他們在巴士站附近徘徊，便致電男童母親來接他，並叫對方報警。全車乘客一同陪同男童等候，見到其母出現，大家才鬆一口氣。海亞娣指當時只想確保男童安全：

如果男孩被壞人捉走，這一個家就完了！

事後男童親筆寫信感謝海亞娣，令她感動不已。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【驚險一刻】放學回家遭陌生男尾隨入大廈　9歲機智女童一個舉動驚險逃脫
13:22 2021/03/30
【驚險一刻】放學回家遭陌生男尾隨入大廈　9歲機智女童一個舉動驚險逃脫
【救人一命】11歲男童全身傷痕遭禁食　機警侍應暗傳紙仔救人揭酷刑級家暴案
14:15 2021/01/17
【救人一命】11歲男童全身傷痕遭禁食　機警侍應暗傳紙仔救人揭酷刑級家暴案
【機智救母】媽媽癲癇症發作5歲醒目女解鎖手機　FaceTime母好友求助救回一命
17:32 2020/11/12
【機智救母】媽媽癲癇症發作5歲醒目女解鎖手機　FaceTime母好友求助救回一命

你可能感興趣

【驚險一刻】放學回家遭陌生男尾隨入大廈　9歲機智女童一個舉動驚險逃脫
13:22 2021/03/30
【驚險一刻】放學回家遭陌生男尾隨入大廈　9歲機智女童一個舉動驚險逃脫
【救人一命】11歲男童全身傷痕遭禁食　機警侍應暗傳紙仔救人揭酷刑級家暴案
14:15 2021/01/17
【救人一命】11歲男童全身傷痕遭禁食　機警侍應暗傳紙仔救人揭酷刑級家暴案
【機智救母】媽媽癲癇症發作5歲醒目女解鎖手機　FaceTime母好友求助救回一命
17:32 2020/11/12
【機智救母】媽媽癲癇症發作5歲醒目女解鎖手機　FaceTime母好友求助救回一命
家庭關係 巴士 司機 河南省 洛陽

最高瀏覽

【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
18:42 2021/12/14
【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
【MIRROR成員】疑搭上《造星IV》翻版朱茵致5年情玩完　柳應廷深夜回應緋聞
10:46 2021/12/15
【MIRROR成員】疑搭上《造星IV》翻版朱茵致5年情玩完　柳應廷深夜回應緋聞
【世貿火警】銅鑼灣世貿中心三級火警疏散千人　13人送院1人危殆【不斷更新】
17:23 2021/12/15
【世貿火警】銅鑼灣世貿中心三級火警疏散千人　13人送院1人危殆【不斷更新】