【機智救人】男童遭兩陌生男尾隨上車搭訕騷擾　女巴士司機一招化解誘拐危機

▲ 內地一名男童遭陌生男子搭訕騷擾，幸得女司機出手解救。

內地日前發生懷疑誘拐小童事件，一名8歲男童獨自乘搭巴士時，遭兩名陌生男子尾隨上車並搭訕騷擾，問其住宅及學校地址、家人關係等。期間一名女乘客阻止男童與男子對話，卻反遭男子喝斥；女司機發現異狀後，一招化解誘拐危機。

男童遭陌生人搭訕

綜合內媒報導，事發於河南省洛陽市，女司機海亞娣指男童每晚6時許都會在固定地點上車，因此對他有印象。當日男童上車後，有兩名男子尾隨他上巴士，坐在他身後。陌生男子見男童獨自一人乘車，不斷跟他搭訕，問他的名字、讀幾年級及住址，又問他有沒有帶電話及手錶、晚上家人會否找他等。

坐在一旁的女乘客察覺有異，提醒男童勿與陌生人說太多，卻反遭男子喝斥，雙方發生爭執。海亞娣發現異狀後，叫男童待在她身邊，繼續將巴士駛往男童平時下車的位置。

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機智女司機化解危機

到站後男童準備下車，此時海亞娣見2名男子欲尾隨他下車，擔心他遭遇危險，便借故叫住男童。海亞娣待男子下車後隨即關門，見他們在巴士站附近徘徊，便致電男童母親來接他，並叫對方報警。全車乘客一同陪同男童等候，見到其母出現，大家才鬆一口氣。海亞娣指當時只想確保男童安全：

如果男孩被壞人捉走，這一個家就完了！

事後男童親筆寫信感謝海亞娣，令她感動不已。

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責任編輯︰王明芳