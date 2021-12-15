【代客打針】新西蘭男子收錢代客打針　一日接種10劑新冠疫苗

▲ 新西蘭一名男子提供「代客打針」服務，收費冒充他人接種新冠疫苗，一天內在多間疫苗接種中心打了10劑。

新冠肺炎疫情持續下，全球多地民眾持續接種疫苗。而新西蘭有一名男子就被發現提供「代客打針」服務，收費冒充他人接種新冠疫苗，短短一天內便在多間疫苗接種中心打了10劑，引發當地衛生局介入調查。

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綜合新西蘭媒體報道，當地一名男子在收到他人的委託費後，就會冒充委託人的身分，前往接種中心注射疫苗，以取得疫苗接種證明。而該名男子已被證實在同一日內，於多間不同的疫苗接種中心內，施打了10劑新冠疫苗。

新西蘭衛生部疫苗接種計劃負責人Astrid Koornneef稱，冒充他人打針的做法很危險，會對公共衛生構成威脅。因為那些委托人的醫療紀錄上會顯示已完成接種，但實際他們是未有注射疫苗，一旦發生傳染鏈，將會令家庭、社區、朋友，以及醫療人員曝露於感染風險之中。

他又表示，衛生部已意識到這個問題，並且非常重視這件事，呼籲超量接種疫苗的人士應儘快接受醫療評估。

至於一日內接種10劑疫苗可帶來的影響及副作用，新西蘭衛生部仍在調查中。惟奧克蘭大學免疫醫學中心主任Nikki Turner估計，現時正常的疫苗劑量，足以激發人體免疫反應；倘若注射過量，所帶來的副作用風險亦會提高。

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責任編輯：羅嘉欣