【追女神食譜】曾展望為追女神竟肚屙　陳聖瑜狠批GM老土

▲ GM在Yvette面前連番「失禮」。

《不能只有我看到的便利店追女神食譜》明晚（16日）及後晚（17日）播出第13及第14集，嘉賓分別是2019年港姐友誼小姐得主陳熙蕊（Blossom），以及應屆參選港姐陳聖瑜（Yvette），負責「追求」女神的主持則分別是施焯日（Arthur）及曾展望（GM），林正峰兩集均負責「後勤」及廚房工作！

「久休復出」追女神的GM為了獲得Yvette邀約權喪飲汽水，即場已連番反胃之餘，更肚屙了足足三次。雖然GM搏了命，但Yvette似乎不太領情，不但對其爛gag菜名及心理測驗耍手擰頭，更一度嫌GM情話「土」味太濃。

▲ Arthur始終都係怕醜。

至於Arthur與Blossom氣氛則明顯較好，二人全程有講有笑，Blossom不但讚Arthur細心，更打開心扉與Arthur分享以往拍拖的激氣事。

在節目中多番顯示「簡單複雜化」功力的黃亞保（保哥），最新兩集將大晒超凡刀功，憑藉一把好刀以及筷子，保哥分別成功切出文思豆腐及菊花豆腐，令兩位美女嘉賓讚歎不已。

▲ 他為了Yvette，足足肚屙咗三次。

是次保哥炮製的甜品分別是拔絲香蕉及冰糖車厘茄，雖然材料相當簡單，但無論賣相或是味道均令兩位美女讚不絕口，絕對值得收看兼順便偷師！

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