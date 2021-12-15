  • 23°C
香港時間 : 20211215日 (週三) 15:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【追女神食譜】曾展望為追女神竟肚屙　陳聖瑜狠批GM老土

娛樂 13:50 2021/12/15

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

GM在Yvette面前連番「失禮」。

《不能只有我看到的便利店追女神食譜》明晚（16日）及後晚（17日）播出第13及第14集，嘉賓分別是2019年港姐友誼小姐得主陳熙蕊（Blossom），以及應屆參選港姐陳聖瑜（Yvette），負責「追求」女神的主持則分別是施焯日（Arthur）及曾展望（GM），林正峰兩集均負責「後勤」及廚房工作！

「久休復出」追女神的GM為了獲得Yvette邀約權喪飲汽水，即場已連番反胃之餘，更肚屙了足足三次。雖然GM搏了命，但Yvette似乎不太領情，不但對其爛gag菜名及心理測驗耍手擰頭，更一度嫌GM情話「土」味太濃。

Arthur始終都係怕醜。

至於Arthur與Blossom氣氛則明顯較好，二人全程有講有笑，Blossom不但讚Arthur細心，更打開心扉與Arthur分享以往拍拖的激氣事。

在節目中多番顯示「簡單複雜化」功力的黃亞保（保哥），最新兩集將大晒超凡刀功，憑藉一把好刀以及筷子，保哥分別成功切出文思豆腐及菊花豆腐，令兩位美女嘉賓讚歎不已。

他為了Yvette，足足肚屙咗三次。

是次保哥炮製的甜品分別是拔絲香蕉及冰糖車厘茄，雖然材料相當簡單，但無論賣相或是味道均令兩位美女讚不絕口，絕對值得收看兼順便偷師！

最新影片：林希靈訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【追女神食譜】《開心速遞》邋遢妹張盈悅被爆騎呢古怪　港姐伍韻婷勁冧林正峰讚成熟穩重
14:06 2021/12/01
【追女神食譜】《開心速遞》邋遢妹張盈悅被爆騎呢古怪　港姐伍韻婷勁冧林正峰讚成熟穩重
【追女神食譜】可愛女神羅毓儀暗藏搖滾魂　Yuki自揭拍拖底線
11:58 2021/12/09
【追女神食譜】可愛女神羅毓儀暗藏搖滾魂　Yuki自揭拍拖底線
【追女神食譜】前港隊代表王虹茵爆運動員之苦　必須嚴控飲食：重咗要罰跑10個圈
16:45 2021/12/12
【追女神食譜】前港隊代表王虹茵爆運動員之苦　必須嚴控飲食：重咗要罰跑10個圈

你可能感興趣

【追女神食譜】《開心速遞》邋遢妹張盈悅被爆騎呢古怪　港姐伍韻婷勁冧林正峰讚成熟穩重
14:06 2021/12/01
【追女神食譜】《開心速遞》邋遢妹張盈悅被爆騎呢古怪　港姐伍韻婷勁冧林正峰讚成熟穩重
【追女神食譜】可愛女神羅毓儀暗藏搖滾魂　Yuki自揭拍拖底線
11:58 2021/12/09
【追女神食譜】可愛女神羅毓儀暗藏搖滾魂　Yuki自揭拍拖底線
【追女神食譜】前港隊代表王虹茵爆運動員之苦　必須嚴控飲食：重咗要罰跑10個圈
16:45 2021/12/12
【追女神食譜】前港隊代表王虹茵爆運動員之苦　必須嚴控飲食：重咗要罰跑10個圈
不能只有我看到的便利店追女神食譜 林正峰 曾展望 陳聖瑜 施焯日 演員 黃亞保

最高瀏覽

【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
11:30 2021/12/14
【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢
16:01 2021/12/14
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎