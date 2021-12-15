【世貿火警】百人被困小童乘雲梯獲救　目擊者：商場曾一片漆黑及煙霧彌漫

▲ 銅鑼灣三級火，有小童經消防員通過雲梯救援獲救。（曾秋文攝）

銅鑼灣告士打道280號世貿中心發生三級火，警方今日（15日）下午1時接報，指世貿中心三級火，商場冒出大量濃煙，大批市民疏散。詳情即看：【下一頁】

銅鑼灣世貿中心濃煙滾滾，有消防車升起雲梯至高處施救。現場已經拉起封鎖線，有警員協助疏散現場的市民。

市民斥安排混亂：起火後仍安排顧客乘貨梯上樓

有被救出市民不適倒地，需要吸氧氣舒緩。市民方小姐稱自己經營的店舖在世貿中心內，約10多樓的位置，同事有20至30人因為走避不及而被困後樓梯，她批評火警之後世貿中心的安排混亂，指起火後現場已經可以聞到煙味時，仍允許客人經貨梯上樓，「安排得真係好差。」

目擊者：現場曾一片漆黑 煙霧瀰漫

在世貿中心19樓美容公司工作的市民袁小姐表示，中午她如常乘搭電梯下樓吃午飯而避過一劫，而30餘名同事則未能及時時離開，須到39樓樓頂等待救援。她指當時進入電梯關門後已發現內部有煙及臭味，但她當時以為只是燒焊而未加注意。乘搭至2樓出電梯後，商場已是一片漆黑且煙霧彌漫，才意識到有火警發生。袁小姐稱：「我們樓層完全無火警鐘響。」

袁小姐又對火警時電梯可如常運行感到疑惑，又稱：「好好彩，好感恩，原來火燭未必被火燒死，是會被煙焗死。多謝阿媽保佑。」

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被困市民陳小姐向TOPick表示，自己本身在20多樓，發生火警後，自己行樓梯疏散至頂樓，指在大樓後一直都有濃煙，味道非常難聞。她指現場亦有孕婦及多名長者，有老人家從2樓一路行樓梯至20多樓，狀況十分辛苦。

另外，現場已有消防急救人員施救，有小童經救火車雲梯落地獲救。

▲ 銅鑼灣三級火，有小童經過雲梯獲救。（曾秋文攝）

另一名被困市民梁小姐於世貿中心28樓工作，她稱已經安全疏散，不過現場「好大煙好臭」。

世貿中心起火後，附近多處道路封閉，現場已停泊多輛急救車。

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記者：黃穎津 曾秋文