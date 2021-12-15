【致命24小時】吳卓羲突破形象演衰丈夫　Ron讚湯怡演凌虐不怕痛夠專業

向來以正氣形象示人的吳卓羲（Ron）在電影《致命24小時》突破形象，飾演對老婆不忠、甚至為求自保不惜狠下毒手的假面醫生，Ron笑言：「或許有觀眾會覺得，這個角色是渣男一名，但當我演繹時，卻有不一樣的看法！」

零偶包演渣男

吳卓羲今次在新片演「致命老公」楊耀華醫生，Ron感覺新鮮又好玩，非常投入去理解角色的內心世界，從而將楊耀華塑造得更立體化。

Ron說：「在戲劇世界裡，每個人都是自私的，包括飾演我太太的湯怡、以及看來凶殘的潘燦良，每個人都有自己的想法與立場，總會認為自己是對的；當我演繹楊耀華時，我並不覺得他是渣男，是時勢與環境迫使他走到這一步，才導致沒辦法回頭！」

戲中，Ron與湯怡（Kathy）表面是令人羨慕的恩愛夫妻，實質各懷心計，最後幸福氣泡破滅，爆發不可收拾的局面。

他分析稱：「大家看戲後可能會問，我和Kathy在戲中的夫妻關係，現實會不會發生呢？其實在戲劇世界裡，角色之間的互相猜度必須要放大，觀眾才能更立體地投入劇情，也會談論及比較那個角色更奸，整套戲才會好看。」

當葉念琛導演提出邀約時，Ron以為又是對方最拿手的愛情戲，誰知一聽劇本，居然是部驚悚片。

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Ron初會燦哥有火花

雖然Ron願意接受挑戰，但同時有其他的考量：「除要想怎樣演繹角色，還有體力勞動方面，這套其實是動作片，包括我和Kathy被燦哥綁住，需要歇斯底里去呼叫，更有和燦哥角力的場面，種種都要付出很大體力，很感謝導演找我去演這部戲！」

Ron之前從未與Kathy合作過，跟燦哥潘燦良更是素未謀面，Ron透露：「當然知道燦哥是個非常資深的舞台劇演員，所以就算未曾交手，合作都好放心，他一定能帶動我去演戲，只要自己投入與專心，跟燦哥演對手戲就會有火花！」

Kathy聰明又不怕痛

另外，Ron指Kathy十分聰明，只要導演稍為解釋角色及劇情，Kathy就可迅速明白，演繹得相當到位。

談到Kathy要應付大量慘被凌虐的場面，Ron更表示百分百佩服：「Kathy很不怕痛，燦哥是真的打她、扯她頭髮、將她拋落梳化，她身上的瘀傷都是真的，連戲完全沒問題！」

他續指：「要知道，由燦哥按門鈴，一直拍到結尾，這一段戲足足拍了五、六日，我還好，但Kathy真的好辛苦，所以在拍攝現場，我不敢怎樣騷擾她，讓她好好培養情緒，一埋位便能立即入戲，她的演出確實出色！」