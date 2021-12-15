【養生之道】74歲林子祥挑戰網絡潮語　阿Lam開騷靠一種飲品補身

▲ 林子祥明年亞博開演唱會。

林子祥（阿Lam）明年3月首度於亞博舉行《林子祥開心演唱會》，只演一場，日前阿Lam於公開演唱會資訊的FB上載了他被測試網絡用語的影片，十分搞笑，更接受潮語挑戰。

阿Lam坦言自己「唔上網」，所以對那些用語，一無所知，甚麼叫「YYSD」，他答：「鬼知咩」。阿Lam自爆由細到大，數學最差，常不合格。對於「1314」、「520」這些大多數人都知的簡短網絡密碼，阿Lam反問：「一生一死？唔易擰？」自己估完都忍不住笑。

▲ 阿Lam平時食很少東西。

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一向講野細聲，被問「1999」是甚麼時，他就聰明估到：「係咪話我『一舊舊』？」至於「666」，阿lam心目中認知是魔鬼數字，但不知道係被讚非常厲害的意思。

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雖然70歲，但Lam並沒有老懞懂，被問到「1216」是甚麼，他即刻招積回答：「呢個我知！是我演唱會賣飛日子！我記得，大家就都要記得啦，我等住見你哋。」

距離演唱會還有三個月，阿Lam謂他沒打算太早開始練歌，「唱了幾十年，不用特別去練啦。今次會唱所有經典歌！」至於造形是會靚仔定有型？阿Lam稱兩樣都不是，只會照舊著自己舒舒服服的衫，不討人厭就好。

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而演唱會期間，被問keep fit及養聲之道，阿Lam說幾十年來都是用同一個方法，「食好少好少好少嘢，及飲少點紅酒。我有時鐘意晚餐飲少少，不過都不會多。因飲了喉嚨會好似有東西『卡住』。」

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開騷小習慣

問到阿Lam開騷前小習慣，他指沒特別，反而開騷後一定要飲汽水，因為唱完歌會好口乾，飲汽水就會補充，絕對不似其他歌手，又煲中藥，又補湯，十分「鬼佬」性格。

多年來，林子祥的生活作息從沒改變，他曾向TOPick分享一直堅持早睡早起。「若樂手可以，我早上7點都可入錄音室，剛起身唱低音最正。」作曲習慣亦然，笑言仍不懂用電腦，一直只用walkman錄下音樂部分。「莫說電腦，智能電話也沒有。」

他的手機是只能打出打入的傳統型號：「每個人都掛著低頭，很花眼力和精神，人走入了網絡，就會迷失，現在身邊沒東西能影響我。」