【新冠疫苗】港大揭兩劑疫苗不足抵抗Omicron　袁國勇指三劑打復必泰或較好惟仍待評估

▲ 港大揭兩劑新冠疫苗不足抵抗Omicron，呼籲市民盡快接種第三劑。（經濟日報資料圖片）

港大微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊，就50名復必泰及科興疫苗對新冠變種病毒Omicron的效力展開研究，發現25名接種復必泰的人士當中，只有5人血清抗體水平對Omicron變種病毒有中和能力，疫苗效率大幅削弱至只有20至24%；而25名科興疫苗接種者的血清，稀釋10倍已無法中和Omicron病毒。詳情請見【下一頁】

港大微生物學系講座教授袁國勇回覆TOPick時指，接種三劑科興疫苗對Omicron的防禦能力仍未肯定，估計第三劑接種復必泰或較好，惟仍需進一步評估；至於長遠是否無可避免需要再接種第四劑，他則稱需要再作研究才知道。

有份參與研究的港大微生物學系系主任杜啟泓今早(15日)接受電台訪問時解釋，是次研究結果並非代表接種兩劑新冠疫苗，對防禦Omicron沒有作用，如接種後數天或已有抗體，如不幸受感染，相信抗體水平上升速度會加快，有助減少重症及死亡個案。

他續指，是次研究是為市民接種次劑後約4星期抽血清檢驗，估計如果長達半年後，抗體效果會更加差；呼籲市民盡快接種第三劑，提升抗體水平，即使水平下跌，保護力也會改善，形容接種疫苗如同爭取時間，等待下一代新疫苗推出。

他又認為，暫時沒有研究顯示，相隔多久接種第三劑為最理想，但認為大眾毋須想太多，可以打第三針的人就應盡快打，重申接種第三劑，除減低感染或嚴重反應的機會，同時減少傳播予他人的機會。

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記者：陳正怡