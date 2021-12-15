  • 23°C
香港時間 : 20211215日 (週三) 15:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕2021】元氣壽司外賣聖誕盛早鳥優惠低至8折　75折追加小食優惠+網上訂送限定禮品

休閒消費 14:19 2021/12/15

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

元氣壽司推出外賣聖誕盛餐目，陪大家迎聖誕。（餐廳提供）

元氣壽司今年繼續推出多款外賣聖誕盛、小食及甜品，更有多重驚喜獎賞，與大家共度難忘聖誕。一系列元氣外賣聖誕盛亦已登陸外賣自取網上訂購平台，並有多重聖誕優惠。

店家推出全新兩大壽司盛派對組合，包括狂歡派對盛（8至10位用）及歡樂派對盛（8至10位用），集合多款人氣壽司及卷物，還有前菜及甜品。顧客亦可以75折驚喜價追加各款滋味前菜及甜品，包括豪華前菜盛（原價$200、優惠價$150）、蟹籽沙律（原價$76、優惠價$57）、迷你泡芙12件（原價$51、優惠價$38）及北海道直送焦糖奶凍（原價$91、優惠價$68）。

供8至10位用的歡樂派對盛（餐廳提供）

另外，還有聖誕限定三重賞︰

（1）Early Bird訂購低至8折︰由即日起至12月17日期間優先訂購元氣外賣聖誕盛，會員可享8折優惠，渣打信用卡客戶可享85折優惠，而一般客戶亦有9折優惠。

（2）網上訂購送限定禮品︰經網上訂購外賣聖誕盛單次消費滿$600或以上，即可免費獲贈歡聚派對套裝一份，將印有屋太君和德德造型的派對布置及自拍道具帶到聖誕派對。數量有限，送完即止。

（3）訂購滿指定金額即可升級為元氣會員︰由即日起至2022年1月2日的推廣期間，訂購外賣聖誕盛單次消費滿$500或以上，即可登記成為元氣會員，盡享一連串會員獨家優惠。

網上訂購會送限定的歡聚派對套裝。（餐廳提供）

記者︰黃依情

相關文章

【聖誕2021】精選10大聖誕蛋糕　搞鬼扑扑聖誕樹＋酒店級聖誕老人
今日 12:00
【聖誕2021】精選10大聖誕蛋糕　搞鬼扑扑聖誕樹＋酒店級聖誕老人
【聖誕2021】可口可樂聖誕6大溫馨禮遇　聖誕車快閃打卡+買汽水送限量禮品
今日 12:52
【聖誕2021】可口可樂聖誕6大溫馨禮遇　聖誕車快閃打卡+買汽水送限量禮品
【聖誕2021】DFS香港T廣場廣東道店推出天馬行空體驗館　6大夢幻打卡點免費入場
今日 12:28
【聖誕2021】DFS香港T廣場廣東道店推出天馬行空體驗館　6大夢幻打卡點免費入場

你可能感興趣

【聖誕2021】精選10大聖誕蛋糕　搞鬼扑扑聖誕樹＋酒店級聖誕老人
今日 12:00
【聖誕2021】精選10大聖誕蛋糕　搞鬼扑扑聖誕樹＋酒店級聖誕老人
【聖誕2021】可口可樂聖誕6大溫馨禮遇　聖誕車快閃打卡+買汽水送限量禮品
今日 12:52
【聖誕2021】可口可樂聖誕6大溫馨禮遇　聖誕車快閃打卡+買汽水送限量禮品
【聖誕2021】DFS香港T廣場廣東道店推出天馬行空體驗館　6大夢幻打卡點免費入場
今日 12:28
【聖誕2021】DFS香港T廣場廣東道店推出天馬行空體驗館　6大夢幻打卡點免費入場
著數優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 日本 日式料理 信用卡 外賣

最高瀏覽

【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
11:30 2021/12/14
【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢
16:01 2021/12/14
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎