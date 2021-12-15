【聖誕2021】元氣壽司外賣聖誕盛早鳥優惠低至8折　75折追加小食優惠+網上訂送限定禮品

▲ 元氣壽司推出外賣聖誕盛餐目，陪大家迎聖誕。（餐廳提供）

元氣壽司今年繼續推出多款外賣聖誕盛、小食及甜品，更有多重驚喜獎賞，與大家共度難忘聖誕。一系列元氣外賣聖誕盛亦已登陸外賣自取網上訂購平台，並有多重聖誕優惠。

店家推出全新兩大壽司盛派對組合，包括狂歡派對盛（8至10位用）及歡樂派對盛（8至10位用），集合多款人氣壽司及卷物，還有前菜及甜品。顧客亦可以75折驚喜價追加各款滋味前菜及甜品，包括豪華前菜盛（原價$200、優惠價$150）、蟹籽沙律（原價$76、優惠價$57）、迷你泡芙12件（原價$51、優惠價$38）及北海道直送焦糖奶凍（原價$91、優惠價$68）。

▲ 供8至10位用的歡樂派對盛（餐廳提供）

另外，還有聖誕限定三重賞︰

（1）Early Bird訂購低至8折︰由即日起至12月17日期間優先訂購元氣外賣聖誕盛，會員可享8折優惠，渣打信用卡客戶可享85折優惠，而一般客戶亦有9折優惠。

（2）網上訂購送限定禮品︰經網上訂購外賣聖誕盛單次消費滿$600或以上，即可免費獲贈歡聚派對套裝一份，將印有屋太君和德德造型的派對布置及自拍道具帶到聖誕派對。數量有限，送完即止。

（3）訂購滿指定金額即可升級為元氣會員︰由即日起至2022年1月2日的推廣期間，訂購外賣聖誕盛單次消費滿$500或以上，即可登記成為元氣會員，盡享一連串會員獨家優惠。

▲ 網上訂購會送限定的歡聚派對套裝。（餐廳提供）

記者︰黃依情