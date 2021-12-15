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【死因研訊】涉殺妻兒韓籍商人還押期間死亡　警供稱商人曾到日本城買刀

社會 14:36 2021/12/15

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涉殺妻兒韓籍商人還押期間死亡，警供稱商人曾到日本城買刀。（經濟日報資料圖片）

42歲韓籍商人疑於3年前於麗斯卡爾頓酒店殺死妻兒後，被警方落案起訴，隨後於荔枝角收押所離世，死因庭今（15日）就事件展開研訊。負責調查有關謀殺案的高級督察作供稱，死者曾於案發前2日曾獨自到日本城購買兇刀，並在事前於網上瀏覽嚴重失血過多致死及用刀刺傷頸部等內容。死者在警誡下曾指，由於妻兒已經離世，而有自殺念頭。

涉案韓籍死者Kim minho，終年42歲。死因庭今早遴選出3男2女陪審員後，展開預料為期4天的研訊。

負責檢查有關謀殺案的高級督察謝綺琳（音譯）作供稱，她在2018年1月14日接報1宗謀殺案，警方趕到麗斯卡爾頓酒店一房間後，發現有1名韓藉女子及男童死亡，遂將在場的死者拘捕。

謝續指，警方經調查後發現，上述韓藉女子及男童為死者的妻兒，死者曾於案發前2日獨自到日本城購買兇刀。從死者手機瀏覽記錄得知，死者事前瀏覽內容包括，熟睡時間、嚴重失血過多致死及用刀刺傷頸部。

謝續指，死者在錄影會面時承認，曾以工具（equipment) 刺傷妻兒，但未有交代犯案目的、詳情，僅稱自己在酒後失憶。死者在警誡下又指，由於妻兒已經離世，而有自殺念頭。

謝續指，死者妻子的胞弟曾到香港協助調查，並指死者曾表示其公司一直負債，又曾以短訊表示會解決上述問題。因此警方相信死者犯案動機和生意失敗有關，並落案起訴死者兩項謀殺罪。

死因研訊今午續。

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記者：梁錦麟

罪案 日本城 自殺 謀殺

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