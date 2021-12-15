【男神廚房】女神級廚師評判陳曉樺曾獲霆鋒賞識做鋒廚　學廚為放低對亡父思念︰遺憾爸爸看不到

▲ 《男神廚房》的廚師評判陳曉樺，學廚原因是為了放低對亡父思念。

在TVB剛播完的《男神廚房》裏，觀眾們除了能一睹各靚仔小生難得一見的下廚真面目外，當中還有讓人眼前一亮的「女神級」廚師評判Hilda陳曉樺。其實Hilda早在2017年已挾着謝霆鋒「鋒廚」之名嶄露頭角，並跟隨過多位米芝蓮星級廚師學師，早前更有機會親身到法國皇宮廚房見識，為總統下廚。會計碩士畢業的她，半途出家去學廚，原來並非甚麼「為理想放棄高薪厚職」，原因很簡單——藉着專注烹飪，放低摯愛父親離世的傷痛。

▲ 《男神廚房》的廚師評判陳曉樺，吸睛度絕不比一眾男神差，更是入得廚房，出得廳堂。

與Hilda的相識，倒是個緣份。還記得2017年時，有機會參加在澳門舉行的《米芝蓮港澳指南》10周年晚宴，當晚全球名廚濟濟一堂，但大家的焦點都放在壓軸出場的表演嘉賓，兼且是負責設計宴席甜品的謝霆鋒身上。

他甫出場就氣勢逼人，那幕「摩打手chok爆唧朱古力」場面至今仍是熱話。不過那刻最引起我注意的，並非霆鋒本人，而是他身邊的幾位鋒廚助手，其中一位正正就是Hilda。晚宴過後，膽粗粗上前認識及「抄牌」，自此更成為好友，所以得知她會擔任《男神廚房》評判時，的確替她高興。

「這次能夠做評判，是非常巧合。我10月中回港後打算放個假，但幾天後就收到TVB的留言，說想邀請我拍飲食節目做評判，決定後很快便開拍，才有機會讓大家在幕前看到我。」無心插柳下獲得與Do姐同框演出的難得機會，但她回想起多年前的入廚之路，亦非順流。

▲ Hilda與節目中多位男神成為好友，她說這次拍攝非常順利及開心。（受訪者提供）

為父親放棄藝術讀會計

會計碩士出身的Hilda，當初的首選其實是藝術，但她疼愛的爸爸卻是個生意人，為了不想令他失望，大學二年級時就轉修會計。不過她自細外向兼喜歡試新嘢，刻板的會計師生活自然不適合她，故畢業後就由美國回流香港，當上婚禮統籌師。那4年間，每次籌備的活動和婚禮難度都不一樣，極具挑戰性，她亦非常投入。可惜2015年突如其來的噩耗，卻改變了她的一生。

那年爸爸因癌症離開我們，還記得他離世的那朝早，我召救護車送他去醫院，那刻我的心好像被大力扯了一下般，更直覺他會捱不住。後來他被送入ICU，醒了醒跟我們說幾句話就走了。當下我竟哭不出來，異常冷靜，怎料過兩天後才開始崩潰，完全失去重心。

失去爸爸雖將近6年，但每當Hilda提起這位一生中摯愛時，眼眶的淚已出賣了她。

「我有兩個哥哥一個細妹，但因為我是大女，爸爸就特別錫我。而且我細個很硬頸、固執，但他跟我說的每句話，我都一定會聽。他經常教我別那麼執着，凡事沒有如果，只有結果，以前這些話我是不了解的，但投身社會工作後，就發現很有得着，所以他的離去對我打擊及影響的確很大。」她說。

▲ Hilda非常痛錫爸爸（右），為了他甘願放棄鍾愛的藝術而修讀會計。（受訪者提供）

想念亡父多年難釋懷

Hilda和爸爸的關係更親密到仿如一對「閨密」，她所有如拍拖等的秘密，爸爸總是會第一個知。而在《男神廚房》的最後一集裏，當嘉賓們提起與家人往事時，她亦忍不住淚和大家分享她對爸爸的思念。

他絕對是當我如珠如寶，記得剛讀完書回來第一次見工，是爸爸車我去的。落車時我緊張到喊，他就會叫我不用怕，並安慰我：『就當係跟老竇傾計』，每次他也會用不同方法去開解我。而我去TVB拍攝的第一天，落車那刻我就想起他。以前工作時爸爸會在自己身邊，好像每次到最後那刻都會幫我加加油，讓我回復信心，可惜這次沒機會了。但臨出門口時我有上香給他，好像感覺到他一直陪住我一樣。

要接受最愛的人完完全全離開自己，非一時三刻就能做到。Hilda就選擇了將悲痛的心情投放在烹飪之上，報讀了法國廚師會Disciples Escoffier舉辦的法國菜課程，接受約一年的專業訓練，期間更要到高級法國菜餐廳實習，一切由低做起。

「讀大學時我已經愛上烹飪，會趁旅遊時順道去上堂。學廚真的令我很集中及放鬆，完全投入在這個空間裏，完成一碟菜式後會很快樂，根本沒時間去想其他事。」

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不過Hilda笑言，學廚期間其實自己仍很封閉，不太願意跟同學交流，反而是後來到餐廳實習時，認識到一班志同道合的新朋友拍住「作戰」，生活變得充實，才稍稍釋懷，再次敞開心扉。她說︰

「我真的很感激在學廚路上遇到的一班伯樂貴人，如給我首個機會踏入廚房工作的Ecriture總廚Maxime Gilbert、賞識我及帶我到米芝蓮盛事見識的謝霆鋒，還有以華人身份在美國闖出一片天的名廚甄文達，他樂意跟我分享他的成功之道，教曉我很多事，每位對我的成長也功不可沒。」

▲ 節目上她曾說最難忘一次是炮製兔肉，因而遭到不少網絡抨擊，她希望能澄清那只是急凍肉，自己亦絕非殘忍的人。（受訪者提供）

跟法國御廚皇宮實習

當然，還有掌勺法國總統官邸愛麗舍宮（Elysee Palace）逾25年的御廚Guillaume Gomez，Hilda亦因一次的「好奇心」，而有機會到皇宮廚房實習。

「有次出席有廚藝界奧林匹克之稱的Bocuse d'Or比賽時認識到Guillaume，就膽粗粗問他可否到皇宮工作，怎料他一口答應，2018年尾時我就到那裏實習3個月。我曾經多次想到法國工作但都不成功，這次絕對是非常幸運。」

她負責的正正是總統馬克龍的膳食，雖然這皇宮實習期僅短短3個月，但也令Hilda大開眼界。「皇宮廚房的運作其實與普通廚房沒太大分別，約有20位廚師，但任何崗位都要試，就算最低職位的人隨時是米芝蓮3星廚，絕不聘用新手。而總統吃的料理亦非用上甚麼矜貴食材，是以傳統菜式居多，但簡單得來亦要處理得很仔細及精緻，非常考工夫。」

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寧研究健康飲食棄全職

隨後她亦為2019年浪琴表香港馬術大師賽擔任客席廚師，要負責逾100人分量的晚宴，又曾經擔任埃科菲國際廚師協會（Disciples Escoffier International）的亞洲大使，但當大家對女廚「陳曉樺」開始有認識時，她偏偏決定選擇到澳門工作，於大型度假村內擔任名廚餐飲活動策劃。期間更不幸碰上疫情，幾乎兩年多沒回港。

雖然烹飪對我來說的確很重要，但現在的我並不想做個全職廚師，始終女孩子青春及體力有限，做廚工時長，跟朋友家人的關係可能會疏遠。而我天生坐唔定，愛新鮮感，反而更想去放眼世界，在廚藝不同層面上增廣見聞。如我在疫情時就讀了一個營養科學課程，我本身對健康飲食非常有興趣，或許將來如能與不同名廚合作設計新菜單或Pop-Up活動，亦不錯吧。

畢竟，在烹飪路上，她最希望做到的其實是藉着她親手炮製的美食去感動人，當然還有她心中最重要的「那位」。「有點遺憾爸爸看不到，雖然他口說不支持我學廚，但最後我夢想成真，相信他也會稱讚我，會叫我繼續努力。他現在必定是很開心，我希望他在天上會聽到。」

記者︰黃依情