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【世貿大火】銅鑼灣多條街道封路　九巴多條過海巴士線或延誤

社會 14:43 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

九巴多條過海巴士線因大火有所延誤。（曾秋文攝）

警方今日（15日）下午1時接報，指銅鑼灣告士打道280號世貿中心發生三級火，現時多條街道封閉，九巴多條巴士線受影響並延誤。

【14:45】

運輸署在下午2時44分公布，受世貿大火影響，以下路段現已封閉：

  • 介乎銅鑼灣天橋與維園道之間的一段告士打道輔助道路(往中環方向)
  • 景隆街
  • 介乎波斯富街與景隆街之間的謝斐道
  • 介乎波斯富街與景隆街之間的一段駱克道
  • 介乎加寧街與告士打道之間的一段京士頓街

以上路段現時交通繁忙，駕駛人士不能由告士打道天橋右轉入告士打道輔助道路。受影響巴士線須改道行駛，運輸署呼籲駕駛人士改用其他道路。

【14:25】

運輸署在下午2時24分公布，受世貿大火影響，以下路段現已封閉：

  • 介乎加寧街與維園道之間的一段告士打道輔助道路(往中環方向)
  • 景隆街
  • 介乎波斯富街與景隆街之間的謝斐道
  • 介乎波斯富街與景隆街之間的一段駱克道
  • 介乎加寧街與告士打道之間的一段京士頓
  • 駕駛人士不能由告士打道天橋右轉入告士打道輔助道路。

以上路段現時交通繁忙，受影響巴士線須改道行駛，運輸署呼籲駕駛人士改用其他道路。

九巴表示，受銅鑼灣世貿中心火警影響，103, 107, 108, 117, 170, 619（往香港方向）及P960（來回方向）班次或會有所延誤。 

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：陳梓蔚

 

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