  • 23°C
香港時間 : 20211215日 (週三) 15:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】再增1宗Omicron確診涉美國抵港女子　另今日亦錄1宗德國輸入個案

社會 14:50 2021/12/15

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

本港今日(15日)再增一宗Omicron確診個案，屬昨日公布的一宗輸入個案，涉及一名21歲女病人，周日(12日)於美國抵港，「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

涉及一名21歲女病人，12月12日從美國經航班CX845抵港，抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。於5月12日及6月2日在美國接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。

她在12月11日出現病徵，入院後於12月12日進行的檢測Ct值少於30，對抗體呈陽性反應。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有需要關注的變異病毒株Omicron。

香港至今共錄得9宗涉及Omicron的個案，全部於香港國際機場禁區、指定檢疫設施或指定檢疫酒店確診，因此沒有出現社區傳播。衞生防護中心會採取最嚴格的防控措施，防止該變異病毒株流入本地社區。

另外本港今日亦增1宗輸入個案，個案涉及一名46歲男子，周一(13日)由德國經航班LH796抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，帶有L452R變種病毒；患者無病徵，早於4月25日及5月16日接種兩劑復必泰疫苗。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【Omicron變種】港大團隊發現兩針復必泰或科興不足以抵抗Omicron　籲市民盡快接種第三針疫苗
19:56 2021/12/14
【Omicron變種】港大團隊發現兩針復必泰或科興不足以抵抗Omicron　籲市民盡快接種第三針疫苗
【新冠疫苗】港大揭兩劑疫苗不足抵抗Omicron　袁國勇指三劑打復必泰或較好惟仍待評估
今日 14:14
【新冠疫苗】港大揭兩劑疫苗不足抵抗Omicron　袁國勇指三劑打復必泰或較好惟仍待評估
【Omicron變種病毒】廣州天津現Omicron個案仍納來港易計劃　食衞局：參考國家衞健委所列風險地區而更新
22:41 2021/12/14
【Omicron變種病毒】廣州天津現Omicron個案仍納來港易計劃　食衞局：參考國家衞健委所列風險地區而更新

你可能感興趣

【Omicron變種】港大團隊發現兩針復必泰或科興不足以抵抗Omicron　籲市民盡快接種第三針疫苗
19:56 2021/12/14
【Omicron變種】港大團隊發現兩針復必泰或科興不足以抵抗Omicron　籲市民盡快接種第三針疫苗
【新冠疫苗】港大揭兩劑疫苗不足抵抗Omicron　袁國勇指三劑打復必泰或較好惟仍待評估
今日 14:14
【新冠疫苗】港大揭兩劑疫苗不足抵抗Omicron　袁國勇指三劑打復必泰或較好惟仍待評估
【Omicron變種病毒】廣州天津現Omicron個案仍納來港易計劃　食衞局：參考國家衞健委所列風險地區而更新
22:41 2021/12/14
【Omicron變種病毒】廣州天津現Omicron個案仍納來港易計劃　食衞局：參考國家衞健委所列風險地區而更新
疫情 BioNTech 香港國際機場 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 機場 衞生署 德國 酒店

最高瀏覽

【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
11:30 2021/12/14
【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢
16:01 2021/12/14
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎