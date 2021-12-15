【新冠肺炎】再增1宗Omicron確診涉美國抵港女子　另今日亦錄1宗德國輸入個案

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日(15日)再增一宗Omicron確診個案，屬昨日公布的一宗輸入個案，涉及一名21歲女病人，周日(12日)於美國抵港，「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

涉及一名21歲女病人，12月12日從美國經航班CX845抵港，抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。於5月12日及6月2日在美國接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。

她在12月11日出現病徵，入院後於12月12日進行的檢測Ct值少於30，對抗體呈陽性反應。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有需要關注的變異病毒株Omicron。

香港至今共錄得9宗涉及Omicron的個案，全部於香港國際機場禁區、指定檢疫設施或指定檢疫酒店確診，因此沒有出現社區傳播。衞生防護中心會採取最嚴格的防控措施，防止該變異病毒株流入本地社區。

另外本港今日亦增1宗輸入個案，個案涉及一名46歲男子，周一(13日)由德國經航班LH796抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，帶有L452R變種病毒；患者無病徵，早於4月25日及5月16日接種兩劑復必泰疫苗。

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責任編輯：陳正怡