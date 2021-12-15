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【海洋公園】海洋公園試行分區式收費　周六起推聖誕優惠　門票最平10元【附優惠詳情】

社會 15:22 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

聖誕將至，海洋公園將由12月18日至明年1月2日期間推出「好想聖誕2021」，有多項聖誕節目及多媒體光雕投影匯演，讓市民感受聖誕氣氛。海洋公園期間將推出全新入場制，憑10元聖誕小鎮入場門票，可於下午2至晚上8點單次進入「夢幻水都人工湖」及「海濱樂園廣場」。

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海濱樂園廣場將設置聖誕巿集，入口將有「飄雪」，內有超過40個來自歐洲、亞洲及本地特色品牌商品。活動期間，聖誕樹將於晚上6時30分點亮，而夜間多媒體光雕投影匯演「光影都會」亦會於晚上8時正在夢幻水都人工湖上映。園內亦設有魔法表演、工作坊等。

海洋公園期間將推出全新入場制，憑10元聖誕小鎮入場門票，可於下午2至晚上8點單次進入「夢幻水都人工湖」及「海濱樂園廣場」。公園指，除了遊逛歐洲風聖誕市集，還可與巨型聖誕樹和雪花玻璃球等佈置盡情打卡、欣賞由本地學校及團體送上的不同類型聖誕表演項目，而每晚6點半舉行的「閃亮聖誕派對」和8點準時上演的「光影都會」。

另外，市民若加付60元及40元，便可分別進入「海洋奇觀」及「香港賽馬會四川奇珍館」，欣賞各種珍貴魚類，同大熊貓安安和金絲猴見面，亦可選擇360元的聖誕優惠套票，除付費項目外，可享園內所有精彩項目及聖誕活動。

劉鳴煒表示，新入場安排，訪客可自選最適合自己的個人化行程。他指，園方早前已想嘗試不設門票或低價門票的模式讓市民遊園，趁今次聖誕節試行，先了解市民消費習慣及意欲後，有利日後復活節等節日時再推出此收費模式，而節日後票價會回復正常。被問到預計聖誕節會可吸引多少入場人次，他指「希望愈多愈好」，料聖誕節會受市民歡迎。

此外，於海洋公園參與除夕倒數派對節慶活動的魔法魅力將延伸至除夕夜，海洋公園聯同Creamfields香港班底攜手，首次為訪客獻上除夕倒數戶外音樂派對「夢夜仙境倒數夜」。

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記者：洪芷晴

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