【台灣天王】王力宏親證跟李靚蕾離婚　結束8年婚姻：感到很遺憾

台灣天王力宏跟李靚蕾離婚！今日據台灣媒體報道，現年45歲的王力宏與35歲的李靚蕾早在今年11月底已辦妥離婚手續，結束8年婚姻。而至今日下午，王力宏在社交平台發表離婚感言。

王力宏分別在IG及facebook撰文，證實了離婚消息。

▲ （網上圖片）

他留言寫道：

靚蕾和我的私生活很簡單很單純，所以不會再回應任何媒體。在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心

▲ （網上圖片）

【感情破裂】王力宏驚傳結束8年婚姻 太太李靚蕾疑因婆媳不和致離婚

同場加映：林希靈專訪

王力宏與李靚蕾在2013年11月結婚，婚後李靚蕾為王家誕下3個小孩，兩個女兒現時分別7歲、5歲，細仔3歲，夫婦亦不時放閃，外間以為他們十分恩愛，原來存暗湧。

太太被指早想離婚

據傳二人婚姻破裂的導火線是因為婆媳關係一直緊張，在初結婚時，王家已不太喜歡李靚蕾，甚至指王力宏當時已有離婚念頭，只是李靚蕾陸續為他誕下兩女一仔，離婚先延至近期處理。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

此外，近兩年來，夫婦在社交網亦沒有提起對方，王力宏對上一次在社交平台公開提及太太已是2019年情人節，李靚蕾則在2019年父親節提起丈夫，此後再無互動，當時已被揣測婚姻出現危機。

現時王力宏和李靚蕾育有三名子女，有指王力宏身家達30億台幣（約8.4億港元），離婚後的資產及子女撫養權分配，將成焦點。