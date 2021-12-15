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【立法會選舉】鄧炳強：選舉風險包括孤狼式恐襲　憂外部勢力妖魔化23條立法

政治 15:40 2021/12/15

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保安局局長鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

立法會選舉下周日舉行，保安局局長鄧炳強在港台節目上表示，要確保選舉在安全、和平及不受干預下進行，又評估風險包括本土恐怖主義、孤狼式恐襲。他又強調，只要有呼籲不投票、圍堵票站等，即屬違法。

鄧炳強表示，留意到網上有包括不在香港等的人，呼籲市民不投票或投白票，強調是違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。他續指，如果言論涉及恐嚇成份，甚至連同外國勢力呼籲不投票，更有機會違反《港區國安法》，提醒市民切勿參與。

他透露，當局會留意網上情報，選舉當日會部署警方快速應變部隊，在一些策略地點搜查可疑人士，亦會留意阻止選民進入票站等干預行為，強調會果斷及嚴謹執法。

他又指，《港區國安法》實施一年多以來，社會回復平靜，當局就《港區國安法》及相關罪行拘捕約150人，檢控約100人；又激活了一些過往少用的法例，包括刑事罪行條例第9及第10條的煽動意圖罪。

鄧炳強又表示，基本法第23條立法是憲制責任，期望本屆政府可就立法工作展開諮詢，但形強不會低估立法的難度。他指出，明白必然會有外部勢力想透過香港影響中國，包括妖魔化及抹黑23條立法，故政府會向市民多作解說。

他表示，當局正檢視過去2年香港發生的事，亦會參考外國情況及法例、國家的法例，以及幾宗本地國安法案件判詞，研究有否需要在23條立法時加入關注。

至於網絡安全法，鄧炳強認為立法工作牽涉範圍很大，例如試圖入侵公共事業系統，透過影響市民生活來威脅國家安全或向機構勒索，強調未來都會立法規管。

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責任編輯：胡偉明

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