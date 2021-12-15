【萬千星輝頒獎禮】鍾嘉欣大熱角逐最佳女主角　王敏奕挑戰視后李佳芯惠英紅【附入圍名單】

▲ 《萬千星輝頒獎禮》公布視帝視后十強名單。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》 將於明年1月2日（星期日）舉行，矚目的視帝、視后等各個大獎亦已公布及接受全球觀眾及全台藝員投票。

其中16個獎 項 包括：「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最受歡迎電視男角色」、「最受歡迎電視女角色」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳年度及特備節目」、「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視歌曲」及「最受歡迎電視拍檔」， 現正接受全球觀眾及TVB全台職藝員投票，至本周五（ 12月 17日） 深夜 12時（香港時間） 截止。

TVB今日 (15日）率先公布截至今日上午10時各獎項暫時領先的10強名單。當中最佳女主角及最佳男主角、最佳劇集相信最為網民關注。

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視后方面，鍾嘉欣今年久休後再拍劇集的《星空下的仁醫》，劇中多場表現都備受讚賞，入圍十強順理成章，爭視后被看高一線。而早是視后級的惠英紅和李佳芯，分別以《刑偵日記》及《智能愛人》再度提名，另外，王敏奕憑《把關者們》首度提名視后，跟同劇黃智雯一同角逐此獎。

而視帝方面，《星空下的仁醫》馬國明和鄭嘉穎都雙雙入圍，《拳王》黎耀祥和張振朗苦練爆肌，也是視帝的大熱。不過，譚俊彥在《換命真相》也備受讚賞，而胡鴻鈞亦以《十月初五的月光》角逐視帝，未知能否締造歌視雙贏局面？

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TVB總經理曾志偉今年跟傳媒會面，表示今年頒獎禮會一共頒發16個獎項，今日公布十強，至下星期（20號）經點算投票後再公佈五強名單，最後再交由觀眾投票選出結果。

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志偉：我冇私心

今年是曾志偉上任TVB後首個《萬千星輝頒獎禮》，他表示要搞新意思，過往會邀請曾攞獎的視帝視后任頒獎嘉賓，今年就會找未曾拿過獎的藝人頒獎，就如金像獎頒獎禮的形式，希望會帶來新鮮感。另外最佳衣著獎，到時就會交由現場傳媒選出。

被問到頒獎嘉賓會否包括近期大熱的想陶大宇，志偉笑道「我都想」。新抱王敏奕也有份角逐視后，志偉會否把自己一票投給對方，志偉坦言不會偏私：「我大把心水，不會有私心！」

▲ 曾志偉交代頒獎禮詳情。（攝影：游艾維）

《萬千星輝頒獎典禮》部分獎項最後十強

最佳劇集：

《愛美麗狂想曲》/《逆天奇案》/《刑偵日記》/《智能愛人》/《七公主》/《我家無難事》/《換命真相》/《星空下的仁醫》/《十月初五的月光》/《拳王》

最佳男主角

《愛美麗狂想曲》陳豪、蕭正楠

《逆天奇案》陳展鵬

《刑偵日記》王浩信

《換命真相》譚俊彥

《星空下的仁醫》鄭嘉穎、馬國明

《十月初五的月光》胡鴻鈞

《拳王》黎耀祥、張振朗

最佳女主角

《愛美麗狂想曲》陳瀅

《刑偵日記》惠英紅

《智能愛人》李佳芯

《七公主》林夏薇、高海寧

《把關者們》黃智雯、王敏奕

《換命真相》鄧佩儀

《星空下的仁醫》鍾嘉欣

《拳王》姚子羚

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最受歡迎電視男角色

《愛‧回家之開心速遞》金城安

《陀槍師姐2021》鄭俊弘

《失憶24小時》郭晉安

《刑偵日記》姜皓文

《七公主》徐榮

《換命真相》譚俊彥

《星空下的仁醫》鄭嘉穎、馬國明

《十月初五的月光》胡鴻鈞

最受歡迎電視女角色

《愛‧回家之開心速遞》滕麗名

《愛美麗狂想曲》李佳芯

《逆天奇案》林夏薇

《七公主》黃翠如

《我家無難事》鮑起靜

《星空下的仁醫》鍾嘉欣、周家怡

《拳王》姚子羚、蔡潔

最佳男配角

《愛‧回家之開心速遞》單立文

《愛美麗狂想曲》何廣沛

《逆天奇案》張頴康、丁子朗

《刑偵日記》馬貫東

《換命真相》朱敏翰

《星空下的仁醫》羅子溢、海俊傑

《拳王》黃子恆

最佳女配角

《愛‧回家之開心速遞》姜麗文

《寶寶大過天》陳自瑤

《刑偵日記》陳煒

《智能愛人》麥美恩

《七公主》江嘉敏

《換命真相》劉佩玥

《星空下的仁醫》龔慈恩、何依婷

《十月初五的月光》姚嘉妮

《拳王》賴慰玲

記者：游艾維、陳淑霖