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【世貿火警】 銅鑼灣世貿中心火警全部獲救　暖心市民揹長者上樓頂避濃煙

社會 15:59 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

銅鑼灣世貿中心火警全部獲救，暖心市民揹長者上樓頂避濃煙。

警方今日（15日）下午1時接報，指銅鑼灣告士打道280號世貿中心發生三級火，商場冒出大量濃煙，至少十多人不適送院（詳情即看【下一頁】）。曾任職消防員的林先生接受本網TOPick訪問時表示，火警期間，見到有長者不適，便挺身而出將她背上樓頂。

【直擊世貿火警】現場有小孩被救出　多人疏散至平台待救包括多名長者

火警中亦不乏好人好事。林先生稱火警發生時，他與一眾同事聽到火警鐘響，在管理處指示下一行人從樓梯走上避火層避難，途中他見一名老婦力有未逮，便背起她走上7層樓至天台。

世貿其他樓層住客分批離開。（曾秋文攝）

林先生笑稱：

好小事，幫到幾多得幾多

林先生又指，該名老婦在到達避火層後身體不適，已首先被送院。

他又稱在天台上有百多人，當中有人不適，亦有消防提供氧氣樽，與其同事在等待1個多小時後，見有消防員通知火已撲滅，便自行通過樓梯離開。

另外，有消息指，現場現場濃煙慢慢散去，世貿其他樓層住客分批離開。

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記者：黃穎津、曾秋文

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