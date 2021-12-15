【立法會選舉】廉署再拘4人涉煽惑他人不投票或投無效票　消息指包括前中大學生會會長蘇浚鋒

▲ 廉政公署再拘4人涉觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。（資料圖片）

廉政公署今日公布，拘捕4名人士，涉嫌觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。消息指，被捕人包括前香港中文大學學生會會長蘇浚鋒。

廉署指，今日被捕的4名人士為3男1女，年齡介乎22歲至58歲。被捕人士涉嫌在立法會選舉的選舉期間，於互聯網轉載煽惑他人在該選舉中投白票及不投票的貼文。廉署於行動中檢走數部手提電話及兩部電腦，所有被捕人士已獲准保釋候查。廉署至今拘捕共10人涉嫌在今年立法會換屆選舉中干犯該罪行。

廉署續指，調查仍在進行，不排除再有進一步執法行動。廉署完成調查後，會將調查結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

立法會選舉提名期於10月30日展開，根據《條例》，由當日起直至投票日被界定為是次選舉的「選舉期間」。《條例》訂明，「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。任何人士干犯《條例》第27A條，一經定罪最高可判處監禁3年及罰款20萬元。

廉署再次呼籲市民嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公平。廉署會繼續嚴正執法，打擊操控或破壞選舉的行為，以確保選舉公平公正。

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責任編輯：陳葆琳