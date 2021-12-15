【飛來橫禍】3歲女童室內遊樂場瀡滑梯飛來麻繩　慘遭懸空纏頸險被活活吊死

▲ 俄羅斯有名3歲女童在室內遊樂場瀡滑梯時，突然飛來麻繩慘遭懸空纏頸。

飛來橫禍！家長要時刻好好看著孩子，萬一發生意外都可以盡快拯救。俄羅斯一名3歲女童去室內遊樂場瀡滑梯，卻在中途有麻繩飛向她，她被繩子纏頸，懸空吊著非常驚險，不幸中大幸是她及時被發現救下來，沒有性命危險。

瀡滑梯被飛來麻繩勒頸

綜合外媒報道，俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克市（Krasnoyarsk）於星期日（12日）下午6時許發生一宗駭人意外，32歲媽媽Anastasia Kovalyova帶同3歲女兒Ksenia到室內遊樂場Grek Land玩耍，場內有各種遊樂設施，當中有一處用軟墊膠製成的斜面滑梯，遊玩的小朋友可以手腳並用輔助軟膠爬上去再瀡滑梯，又或拉著攀岩麻繩爬上去或爬下來，可以多名孩子一同遊玩。

▲ 女童瀡滑梯時被麻繩勒頸，半空吊著。（影片截圖）

Ksenia意外發生時，媽媽Anastasia在下方看著女兒，從影片所見，3歲Ksenia爬上去時，身旁有名年紀稍大的男孩拉著攀岩麻繩爬下來。當Ksenia走在頂方瀡滑梯的一瞬間，旁邊正使用攀岩繩的男孩放手甩開麻繩，而攀岩麻繩順勢被拋向Ksenia的方向，麻繩剛好纏繞在她的頸上，加上瀡滑梯下來的衝力，Ksenia瞬間被粗麻繩緊緊勒住頸部。

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頸有勒痕 胸部受傷

當時的情景非常駭人，Ksenia懸空被麻繩纏頸，沒有反抗能力來不及阻止，她被半空吊著如同吊頸。事後，媽媽在網絡發布意外發生一瞬間的影片，她憤怒表示當時意外發生後，等了快2個小時救護車才來，救護人員在現場為Ksenia作初步檢查，女兒頸上有一條很明顯的紅色勒痕，送往醫檢查，亦發現胸部有受傷。

Anastasia控訴事發時的遊樂場工作人員幾乎幫不上忙、嚴重失職。據悉，有關機構已對涉事的室內遊樂場展開調查。

事件被當地傳媒報道，網民表示是次意外很恐怖，有人從影片去判斷，有感繩子似是被人刻意看準時機甩向女童的方向。網民表示家長必定要時時刻看望孩子。

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責任編輯：王明芳