【世貿火警】不滿大廈管理表現　獲救市民怒斥：完全無響鐘灑水是「垃圾」

▲ 灣仔告士打道280號世貿中心今日中午時分發生火警 。（曾秋文攝）

灣仔告士打道280號世貿中心今日（15日）中午時分發生火警，並於下午1時零3分升為三級，火勢於下午3時6分受到包圍，消防人員動用兩條喉和兩隊煙帽隊灌救。火警中增至12人不適（詳情即看【下一頁】）。當中有獲救市民非常不滿意大廈管理表現，形容是「垃圾」。

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在火警中獲救的市民怒斥世貿中心大廈管理失當，形容其為「垃圾」。

無響過火警鐘，咁大濃煙灑水系統無灑水，我哋係完全唔知發生咩事

劉小姐稱，當時她與一眾同事難耐濃煙，於是致電管理處詢問詳情，惟對方僅獲回覆跟進中。其後劉小姐與同事見勢色不對，便決定先行離開大廈，未料他們竟發現防煙門被鎖上，令他們未能從樓梯離開。一行人無奈之下，只能乘搭載貨升降機下樓，幸未有發生意外。

▲ 在火警中獲救的市民怒斥世貿中心大廈管理失當，形容其為「垃圾」。（黃穎津攝）

劉小姐斥：

我地係冒住生命危險搭貨用升降機落嚟！防煙門都鎖咗點上天台，我哋等死㗎

另外，在32樓工作的陳先生則表示，約12時見有濃煙，並聽見火警鐘響，在公司指示下，他與一眾同事從樓梯走到38樓天台避難，當時天台上有百多人，大部分是在世貿工作人士，一部分是美容公司客人，亦有老人及小孩，當中有老人不適，情況相當混亂。不久後有人通知火已被救熄，但仍需待濃煙散去，而他在天台並未有見到有火，但亦聞到煙味，在等候2個多小時後便自行離開。

▲ 在32樓工作的陳先生則表示，約12時見有濃煙，並聽見火警鐘響，在公司指示下，他與一眾同事從樓梯走到38樓天台避難。（黃穎津攝）

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記者：黃穎津