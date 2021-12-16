【校長專訪】小六寄宿培養自理能力不做港孩　聖士提反附小校長教學生由綁鞋帶開始

▲ 聖士提反書院附屬小學是全港唯一的寄宿小學，小六學生需在校寄宿一年。

本地寄宿學校不多，位於赤柱的聖士提反書院附屬小學就是全港唯一的寄宿小學，小六學生需在校寄宿一年，這是該校的特色之一。寄宿課程培養學生獨立自理能力，為他們升中或海外留學前作準備。聖士提反書院附屬小學校長衛燕華指出，學校重視學生成績，更重視透過寄宿課程、德育教育課程、課外活動等助學生全人發展。

如果過份著重成績，學生在12歲前的人生只充斥著默書、測驗、考試，全部與學科有關，但世界不止學科，需要學生有不同特質及軟技能。

聖士提反書院附屬小學（下稱聖士提反）為學生提供50多項課外活動，衛燕華校長強調並不為奪獎，而是給予小朋友空間，發掘才能及探索興趣。她樂見學生建立團體合作精神，「以音樂為例，我們最突出的並非個人而是團隊，如管弦樂團、交響樂團、管樂團、合唱團」，每個音樂團隊都有逾60人。她坦言︰

有時去比賽並不是要取得冠軍，而是學習在失敗時如何面對，也學習欣賞別人得到好成績。

▲ 小六寄宿課程培養學生獨立自理能力，為他們升中或海外留學前作準備。（湯致遠攝）

聖士提反獨有小六寄宿

小六寄宿課程是聖士提反獨有的，寄宿課程涵蓋音體藝，衛校長說學校不要求學生的選項都一樣，學生有機會參與運動、欣賞藝術展覽和戲劇，也提供領袖訓練及教授生活技能等。

簡單如摺被、摺衫、鋪床、少許針黹，甚至整一份簡單的早餐，這些都是生活技能。

衛校長留意到小朋友較多與成年人交流，包括父母、祖父母、外傭，但他們與同輩的互動或許出現問題。為期一年的寄宿課程讓學生與同齡協作，學習互相包容及尊重，在寄宿生活的團隊合作中處理人際關係，對他們日後待人處事亦有幫助。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

香港孩子被戲稱為「港孩」，其中由於他們欠缺自理能力。衛校長憶述一次帶學生去交流團，上扶手電梯時，有學生的鞋帶攝入電梯邊，情況驚險，幸老師及時把他抱起來，並扯斷鞋帶解救。衛校長想到學生綁鞋帶方法不對才容易鬆脫，決定要教識學生綁鞋帶，甚至舉辦綁鞋帶比賽，在遊戲中增加小朋友的動力，家長反映子女在家中苦練綁鞋帶技術。

最新影片：

孩子學自理 家長學放手

現在的家長普遍只生育一兩個孩子，衛校長有感家長對子女的學業成績較緊張，往往忽略他們其他方面的發展。有時家長為孩子做得太多，反而令他們失去一些機會，放膽讓小朋友做，對家長而言也是一個挑戰。曾有家長跟衛校長說，寄宿課程不但訓練學生，也訓練他們學習放手。

家長說不與小朋友溫默書、跟功課如何考試，『死梗啦！』他們很不放心，擔心小朋友在學校吃不飽、穿不暖。

▲ 衛燕華校長指寄宿課程除了訓練學生獨立，也讓家長學習放手。（湯致遠攝）

衛校長笑言家長擔心子女的寄宿生活，「煲飯少一嘜米」、「洗頭梘泡未沖乾淨」……她總是安慰家長如果事事緊張，何時才學會放手。寄宿課程正好讓家長用一年時間調整心情，慢慢學習釋懷，明白不能做直升機父母。另一方面，衛校長期望學生經歷6年小學畢業時，能夠成為快樂健康、充滿自信的小朋友，帶著這些特質離開學校。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

面試收生忌「死讀書」

聖士提反提供約100個小一學額，2022-23年度小一入學申請已截止，收到約2,000人申請。在面試過程中，老師透過小朋友的表情及對答，已大概知道家長對他們的要求。衛校長分享，如果小朋友「背書」，即父母對他們的規範要求很高。

我們沒有一套特定的問題，而是隨意地就著小朋友的答案追問。我們留意到小朋友如何演繹，他的流暢度及內容，並不是規定他要鞠躬、拉櫈，雖然這顯示他的教養。

▲ 私立的聖士提反書院附屬小學位於赤柱，校舍自成一角。（文子健攝）

校方在第一輪面試會記錄小朋友符合的特質，第二輪面試則與家長會面傾談。「家長的參與度很大，共同理念一致，是我們最想要的家長」，衛校長直言不希望學生「死讀書」，因此收生看重小朋友全面發展。有小朋友的學科成績表很亮麗，甚至全級考第一，卻未必是聖士提反想要的學生。

至於插班生除了要通過筆試，還要經過兩輪英語及普通話面試，讓校方了解他的語文水平，再由校長及副校長與家長會面，才決定是否取錄。衛校長指出，招收插班生更要肯定他能否適應學校課程，因此可說更為嚴格。插班名額每年都不同，要待每年5月學校公布詳情。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：駱秀玲、鄭樂晴