【立法會選舉】盧文端稱建制全勝屬陷阱　籲選民考慮支持非建制

▲ 盧文端指，建制派全取議席有違新選舉制度本意。（經濟日報資料圖片）

近月多次就立法會選舉撰文的全國僑聯副主席盧文端，今日指建制派全取，或幾近全取90席，顯然不符合新選舉制度本意，有違中央要求，「建制派『全勝』並非贏，而是『全勝即輸』。」

盧文端在報章撰文指，中央強調愛國者治港不搞「清一色」，不止表現於參選過程，更要在選舉結果上體現，只要選出適當數量的非建派人士，才可說真正落實中央，不搞「清一色」的要求。

他又認為，西方反華勢力干預選舉，就是要令非建制支持者不出來投票，以「清一色」抺黑、否定選舉制度。他指出，非建制參選絕大多數是「忠誠反對派」，相信中央並不願見建制派全勝，也希望有非建制當選，參選香港治理，故呼籲所有選民，尤其冀立法會有多元聲音的選民，不論是泛民還是建制派支持者，都可考慮支持非建制派候選人。

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責任編輯：陳宛彤