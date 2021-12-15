【心理健康】優化校本教育心理服務明年再多59中小學受惠　每年訪校至少30天

▲ 「優化校本教育心理服務」下學年擴展至約380間中、小學。（資料圖片）

教育局今日（15日）宣布，「優化校本教育心理服務」將於下學年擴展至約380間中、小學，按年增加約59間，為取錄較多特殊教育需要（SEN）學生的學校，將教育心理學家與學校比例將提升至1:4，校訪次數加密至每學年不少於30天，明年1月28日截止申請。

教育局今向官立及資中、小學發通函，邀請學校申請2022/23學年優化校本教育心理服務。局方指，行政長官於《2016年施政報告》提出優化校本教育心理服務，在取錄較多SEN學生的學校，將教育心理學家與學校的比例逐步提升至1:4，教育局自2016/17學年起逐步落實有關政策，並持續擴展服務；截至2021/22學年，共有321間官立或資助中、小學接受「優化服務」。

教育局稱，經考慮教育心理學家人手的供應，和學校不同需要等因素，計劃在2022/23學年將接受「優化服務」的中、小學數目，增加至約380間。教育心理學家會為參與學校提供更頻密的校訪，一般情況下每學年不少於30天，按學校和學生的需要提供更全面的個案跟進和介入服務，並協助學校加強預防性和發展性的工作。

教育局會向聘任教育心理學家的「統籌學校」，提供經常性「校本教育心理服務津貼」，用以支付教育心理學家的專業督導費用、行政支援及一般開支等；另向首次獲批開設教育心理學家職位的「統籌學校」，提供一筆過的成立津貼，用作支付家具、資訊科技設備、評估工具、參考書及教材套資料的開支，有關津貼會以發還款項形式發放給學校；參考2021/22學年上述兩項津貼額分別為109,517元及75,295元，共涉184,812元，該款項按照每年綜合消費物價指數的變動作出調整，但兩項津貼均不適用於由教育局提供「校本教育心理服務」或「優化服務」的學校。

局方建議學校與校本教育心理學家商討是否申請下學年的「優化服務」，首次申請的學校須於2022年1月28日或以前遞交申請；曾申請「優化服務」但未獲選的學校，將自動獲教育局考慮是否在下學年獲提供「優化服務」，學校毋須再次申請；如若學校需要更新或補充申請資料，則同樣須於明年1月28日或以前更新申請資料。

教育局甄選學校時，會考慮有特殊教育需要學生的數目、佔全校學生人數比例、需要個別支援的學生人數等，以及學校的個別情況；獲選學校將於2022年5月或之前收到個別書面通知，教育局一般會安排由所屬辦學團體或原有服務機構為獲選學校提供「優化服務」。至於未獲選的學校，將繼續接受原有模式的「校本教育心理服務」。

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記者：馮琪雅