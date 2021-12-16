【聖誕2021】麗思卡爾頓酒店嘆聖誕住宿　兒童露營帳篷＋遊戲室適合一家大細

聖誕節日即將來臨，大家可以Staycation過聖誕！TOPick今次會為大家介紹適合一家大小去的麗思卡爾頓酒店！酒店推出聖誕限定的天際住宿計劃外，還有麗思兒童住宿體驗，讓大家過一個充實又開心的聖誕！

▲ 麗思卡爾頓酒店於聖誕節推出聖誕天際住宿計劃。（劉卓姿攝）

聖誕天際住宿體驗

酒店在聖誕佳節會送上各式各樣的住宿優惠，凡於12月20至30日選購天際住宿優惠，酒店會在房間準備聖誕佈置，送上聖誕主題蛋糕一個、香檳一枝，翌日還有雙人早餐，讓大家可以充滿聖誕氣氛下過聖誕之餘，還可以觀望一望無際的維多利亞港景觀。

價錢：每晚$3,599元起

住宿日期：12月20至30日

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麗思兒童住宿體驗

除了聖誕天際住宿體驗外，酒店還有為小朋友而設的麗思兒童住宿體驗，房間會有兒童露營帳篷，12月至1月入住的客人更可獲贈一個星空投影燈，大家可以在室內觀賞星光。還會提供翌日自助早餐，包括兩名成人及一位小童。

價錢：每晚$3,750元起

住宿日期：即日起即可入住

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如有3至5歲小童入住，每房每晚更可免費使用Wise-Kids遊戲室一節，遊戲室內設有適合女孩玩的公主屋，男孩玩的玩具車，「煮飯仔」等等，大家記得要提前預約。現場還有玩具讓家長即場購買，讓小朋友即買即玩。

開放日子：星期五至日，12月20日至31日則每日開放。

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Steiff 小熊節慶下午茶

聖誕期間，酒店推出了「Steiff小熊節慶下午茶」，有多款象徵聖誕節的鹹甜美點，包括糖朱古力配香草栗子樹形蛋糕、烤蘋果醬配肉桂丁香撻、黑森林杯、龍蝦香草配肉桂忌廉撻、黑森林火腿煙火雞配醃紅心菜迷你芝士麵包等等。

▲ 聖誕節期間，酒店推出「Steiff小熊節慶下午茶」。（劉卓姿攝）

而下午茶背後亦極巨意義，因為酒店與慈善機構仁愛之家及生命小戰士會合作，並邀請受助家庭到酒店享用下午茶，在「A Gift Like No Other」的活動下，受助家庭會們寫上聖誕願望卡並懸掛在 9 樓酒店大堂的聖誕樹上，聖誕樹旁設有捐款箱，讓大家捐款。

所籌得的捐款將會幫助受助家庭美夢成真，酒店表示會去滿足小朋友的願望，買他們喜歡的禮物，以實踐施必受更為有福。另外酒店指，於24日至26日享用下午茶，會額外送上Steiff小熊一隻。

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「Steiff 小熊節慶下午茶」詳情

價錢：

每位港幣$468，兩位港幣$798。

12月24日至26日：每位港幣$568，兩位港幣$1028。

地點：Café 103、The Lounge&Bar。

詳情請按此查詢。

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記者：蕭雅文