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【新冠疫苗】13歲男童打復必泰後現心肌炎症狀　再多1人接種後14日內死亡

社會 16:43 2021/12/15

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最新錄一宗報告稱，13歲少年打復必泰後現心肌炎症狀。（資料圖片）

衞生署今（15日）公布，截至12月12日的過去一星期，共接獲45宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。當中涉及1名13歲男童，接種首劑復必泰後懷疑出現心肌炎症狀；也有一名64歲男子於離世前14日內，曾接種新冠疫苗。

截至12月12日的過去一星期，衞生署接獲一宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。個案涉及13歲男童，接種第一劑復必泰疫苗後2天內出現胸痛，情況穩定。

另外衞生署也接獲一宗曾經於離世前14日內，接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名64歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

截至12月12日晚上8時，本港市民合共接種了約965萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約481萬名，佔全港12歲或以上人口的71.4%。衞生署共接獲6,506宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.07%）。

就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括51宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

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責任編輯：吳卓峰

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