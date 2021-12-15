【世貿火警】廖添誠、潘焯鴻親赴三級火現場直播　吳秋北轉載新聞感謝消防員

▲ 新民黨廖添誠親赴現場視察，並在社交網站上直播現場情況。。（廖添誠Facebook）

銅鑼灣世貿中心今日發生三級火，港島東4名候選人紛紛關注事件。其中，新民黨廖添誠和非建制派潘焯鴻更親赴現場，並在社交網站上直播現場情況。

廖添誠透露，今日中午在街上與街坊見面時，獲悉世貿中心發生火警，更有大量巿民被困天台，故立即趕去現場實地視察。他形容，傷者全都沒有生命危機，是不幸中之大幸。

他在帖文中同時提到，今次事件正好反映出香港紀律部隊的專業及高效，令火災的破壞減至最低，保護人命安危。他強調：「香港作為世界上最安全的城巿之一，實有賴你們用心守護。」

至於同區另外2名候選人，工聯會吳秋北和民建聯梁熙，則分別轉載港台直播和網上報道關注事件。其中，吳秋北在帖文中亦感謝消防員的努力，又希望能盡快救出所有受困人士。

▲ 非建制派潘焯鴻直播期間質疑，民建聯在火警期間仍「插旗」，做法屬於「抽水」。（潘焯鴻Facebook影片截圖）

至於身在現場的潘焯鴻，他在世貿中心附近一段東角道對開直播期間，發現有民建聯義工正在該處「插旗」，展示梁熙的競選宣傳旗幟。潘焯鴻質疑，民建聯在火警期間仍「插旗」，做法屬於「抽水」。

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