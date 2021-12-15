【死因研訊】涉殺妻兒韓籍商人還押期間死亡　精神科醫生指死者曾稱飲用大量酒精後失憶

▲ 精神科醫生鄧宛兒。（梁錦麟攝）

4旬韓籍商人疑於3年前於麗斯卡爾頓酒店殺死妻兒後被捕，隨後於荔枝角收押所離世，死因庭今（15日）就事件展開研訊。精神科醫生作供稱，死者曾透露案發前飲用大量酒精後失憶，再有記憶時已身在醫院內。醫生又指，由於死者情況穩定，加上要求轉回荔枝角收押所，遂於2月10日轉回。

涉案韓籍死者Kim minho，終年43歲。伊利沙伯醫院內科醫生黃志遠今於死因研訊上作供稱，死者於2018年1月14日被送至伊利沙伯醫院內科病房，當時死者精神狀態混亂，有言語障礙及大、小便失禁，及疑受藥物影響導致瞳孔收縮。而死者血液中酒精含量比正常人高出3倍多，相信死者已經十分醉，或不清楚自己的行為。

黃續指，尿液化驗中分析出死者曾服用抗敏感藥及「偉哥」。死者神智恢復後承認有長期飲酒習慣，但否認有長期用藥。據死者的精神科報告顯示，死者當時受酒精影響，出現急性精神錯亂。

另外，懲教署高級主管王沛華作供稱，死者於2018年1月16日被押解至小欖精神治療中心。王指出，當時死者情緒低落，被問及傷勢及有否自殺念頭時，均不予回答、眼神迴避。死者又承認有飲酒習慣，但否認有精神病及濫藥習慣，因此死者曾一度列入觀察名單及收押在保護囚室內。

精神科醫生鄧宛兒則供稱，死者於2018年2月1日到小欖精神治療中心作精神治療，她曾與死者進行5至6次會面，期間死者曾指自己飲烈酒及紅酒後會失憶，但否認酗酒。

鄧指，死者又曾透露，案發前他在酒店餐廳飲用大量酒精，包括餐酒及烈酒。隨後死者越飲越興起，遂回到房間內的迷你酒吧再飲用烈酒，其後死者一度失去記憶，再有記憶時已在醫院內。

鄧續指，死者在小欖精神治療中心期間情緒穩定，睡眠沒有問題。死者又稱其父母會因此而不開心，但他相信時間是最好的解藥。由於死者情況穩定，加上要求轉回荔枝角收押所，因此署方安排死者於2018年2月10日轉至荔枝角收押所，鄧亦安排於同年3月1日與死者再作會面。

鄧續指，死者在荔枝角收押所時情況穩定。再作會面時，死者向鄧表示掛念太太和兒子，自己每晚均會望着妻兒的相片祈禱。鄧再指，當時是最後一次見到死者，並約定在5月初再度覆診。

死因研訊明（16日）續。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟