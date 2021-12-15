【減肥大作戰】冬至團圓盆菜應節又怕肥　營養師教吃盆菜不增磅秘訣

▲ 註冊營養師盧綺欣話：減肥也可吃盆菜，跟住佢嘅攻略，享受好滋味又不增磅。

下周二（12月21日）是冬至，減肥戰友Sally一如既往，早就預訂了盆菜，今天與她會面時，她便問及怎樣可以吃盆菜而不增磅。

首先，我向她解釋盆菜高脂的原因︰「盆菜中包含了不少高脂肪食材，例如︰五花腩、豬皮、鵝掌、炸芋頭、腐竹等等，再加上食材是層層疊放在盆中，底部本身低脂的蔬菜亦會吸盡了上層的肉汁和脂肪。」

另煮白飯及蔬菜同吃

Sally問︰「那豈不是不可吃盆菜？吃少少可以嗎？」

看到她眉頭深鎖的表情，我立即安撫她︰「始終『冬大過年』嘛，當然要吃！只要識得揀，就可以一邊吃盆菜一邊減磅！」

我說︰「秘訣就是︰主攻盆菜上層的海味、海鮮、燒味和家禽（去皮）；避免選擇高脂肪的肉類和底部的蔬菜，可以另外再煮白飯和上湯雜菜煲，以增加飽肚感。但緊記：不要撈汁和用盆菜的湯底灼菜。」

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忌用盆菜汁撈飯灼菜

Sally恍然大悟，說︰「我還以為吃菜健康，每次吃盆菜我都只吃一至兩件腩肉，然後就吃大量冬菇、蘿蔔、芋頭，更用盆菜汁煮烏冬和菜呢！難怪往年吃過盆菜後增磅不少！」

我再提醒Sally︰「盆菜除高脂外，鈉含量亦不少，容易導致水腫，所以要多喝水，亦可進食高鉀質蔬果例如︰火龍果、奇異果和香蕉，以助身體排走多餘水份。」

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）