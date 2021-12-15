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【Omicron變種病毒】港大醫學院揭Omicron傳播快原因　感染支氣管後病毒量多近70倍

社會 17:06 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

新冠變種病毒Omicron快速蔓延，短短一個月本港已接獲9宗確診個案。港大醫學院公共衞生學院聯同病理學系利用人體呼吸道外植體培養物展開研究，發現Omicron感染人類支氣管組織24小時後，複製速度較Delta及原始病毒株快近70倍，惟於肺部組織的複製能力，則較原始病毒株低近10倍，反映致病程度或較弱。

港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉聯同病理學團隊，揭Omicron傳播快原因，感染支氣管後病毒量多近70倍。（經濟日報資料圖片）

港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉聯同病理學團隊，利用被切除或丟棄的肺部組織，分離出Omicron變種病毒，並與Delta變種病毒及原始病毒株感染比較。

團隊發現Omicron比Delta及原始病毒株於人類支氣管組織複製更快，感染24小時後Omicron病毒量較Delta及原始病毒株多近70倍；惟於肺部組織的複製能力，較原始病毒株則低近10倍，或成致病程度較弱原因。

陳志偉解釋，病症嚴重程度不只取決於病毒的複製能力，亦需取決於人體對感染的免疫反應，導致失控的炎症反應，即細胞因子風暴，即使Omicron本身致病性可能較低，惟醫學院團隊最近研究揭Omicron有能力逃避疫苗免疫力，甚或逃避康復者產生的免疫力，Omicron整體威脅或非常顯著，其極高傳播能力或可引致更多重症及死亡。

受Omicron感染後的人類支氣管組織（呈紅色）。（港大醫學院提供）

雹子顯微鏡下，人類支氣管組織感染新冠變種病毒株（箭咀顯示為病毒顆粒）。（港大醫學院提供）

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記者：陳正怡

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