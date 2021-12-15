【立法會選舉】多名選委界候選人擺街站籲投票　黃梓謙自製「粉紅色炸彈」贈選委

▲ 趙國雄收到黃梓謙親手奉上「粉紅色炸彈」。（黃梓謙Facebook圖片）

尚餘3日就是立法會選舉日，選委界候選人大致跑完各界交流會，時間有限，有候選人轉為私下見選委拉票，有人則擺街站面向公眾。其中，全國港澳研究會理事黃梓謙更自製「粉紅色炸彈」，並親自當郵差送到選委手上。

黃梓謙在社交平台上稱，這個「粉紅色炸彈」，是團隊連夜趕工，自己寫了14小時信而成，希望給各位選委一個驚喜，誠邀他們出席12月19日的「香港囍事」。黃梓謙更親自跑遍港九新界，親手奉上這個「粉紅色炸彈」，收到的包括地產及建造界選委、長實執行董事趙國雄，社會福利界選委陳智思和譚錦球、立法會議員柯創盛等人。黃說，若未有親手送遞，選委可查看信箱，可能有驚喜，他形容，有選委收到時，開心到嚇一跳，立即思索要送一份特別的禮物給他。

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除了私下拜訪，近日亦有多名候選人落區擺街站，向市民介紹政綱，包括經民聯陸瀚民。另一候選人陳曼琪昨則聯同全國人大代表、港區婦聯、法律界和地區人士到中環呼籲市民星期日踴躍投票。

另外，民建聯選委會候選人亦預告，明天將會擺街站，向市民簡介團隊的重點跟進工作，並呼籲市民投票。

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責任編輯：林曉君