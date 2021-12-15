  • 23°C
香港時間 : 20211215日 (週三) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】多名選委界候選人擺街站籲投票　黃梓謙自製「粉紅色炸彈」贈選委

政治 17:12 2021/12/15

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

趙國雄收到黃梓謙親手奉上「粉紅色炸彈」。（黃梓謙Facebook圖片）

尚餘3日就是立法會選舉日，選委界候選人大致跑完各界交流會，時間有限，有候選人轉為私下見選委拉票，有人則擺街站面向公眾。其中，全國港澳研究會理事黃梓謙更自製「粉紅色炸彈」，並親自當郵差送到選委手上。

黃梓謙在社交平台上稱，這個「粉紅色炸彈」，是團隊連夜趕工，自己寫了14小時信而成，希望給各位選委一個驚喜，誠邀他們出席12月19日的「香港囍事」。黃梓謙更親自跑遍港九新界，親手奉上這個「粉紅色炸彈」，收到的包括地產及建造界選委、長實執行董事趙國雄，社會福利界選委陳智思和譚錦球、立法會議員柯創盛等人。黃說，若未有親手送遞，選委可查看信箱，可能有驚喜，他形容，有選委收到時，開心到嚇一跳，立即思索要送一份特別的禮物給他。

    點擊圖片放大
    +2

除了私下拜訪，近日亦有多名候選人落區擺街站，向市民介紹政綱，包括經民聯陸瀚民。另一候選人陳曼琪昨則聯同全國人大代表、港區婦聯、法律界和地區人士到中環呼籲市民星期日踴躍投票。

另外，民建聯選委會候選人亦預告，明天將會擺街站，向市民簡介團隊的重點跟進工作，並呼籲市民投票。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

相關文章

【立法會選舉】鄧炳強：選舉風險包括孤狼式恐襲　憂外部勢力妖魔化23條立法
今日 15:40
【立法會選舉】鄧炳強：選舉風險包括孤狼式恐襲　憂外部勢力妖魔化23條立法
【立法會選舉】KPMG員工選舉日獲假期　申請須證明已投票
今日 13:13
【立法會選舉】KPMG員工選舉日獲假期　申請須證明已投票
【立法會選舉】盧文端稱建制全勝屬陷阱　籲選民考慮支持非建制
今日 16:36
【立法會選舉】盧文端稱建制全勝屬陷阱　籲選民考慮支持非建制

你可能感興趣

【立法會選舉】鄧炳強：選舉風險包括孤狼式恐襲　憂外部勢力妖魔化23條立法
今日 15:40
【立法會選舉】鄧炳強：選舉風險包括孤狼式恐襲　憂外部勢力妖魔化23條立法
【立法會選舉】KPMG員工選舉日獲假期　申請須證明已投票
今日 13:13
【立法會選舉】KPMG員工選舉日獲假期　申請須證明已投票
【立法會選舉】盧文端稱建制全勝屬陷阱　籲選民考慮支持非建制
今日 16:36
【立法會選舉】盧文端稱建制全勝屬陷阱　籲選民考慮支持非建制
民建聯 立法會選舉 政治

最高瀏覽

【MIRROR成員】疑搭上《造星IV》翻版朱茵致5年情玩完　柳應廷深夜回應緋聞
今日 10:46
【MIRROR成員】疑搭上《造星IV》翻版朱茵致5年情玩完　柳應廷深夜回應緋聞
【世貿火警】銅鑼灣世貿中心三級火警已救熄　疏散千人13人送院【不斷更新】
今日 17:23
【世貿火警】銅鑼灣世貿中心三級火警已救熄　疏散千人13人送院【不斷更新】
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢
16:01 2021/12/14
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢