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【世貿火警】消防指起火位置在商場一、二樓　部分樓層翻新關閉了消防裝置

社會 18:41 2021/12/15

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消防指起火位置在商場一、二樓。（曾秋文攝）

灣仔告士打道280號世貿中心發生火警。警方在今日（15日）下午12時37分接報，並於下午1時3分升為三級，火勢於下午4時30分大致被救熄。火警中13人不適送院治（詳情即看【下一頁】）。

消防處高級消防區長吳有雙表示，下午12時37接到火警報告，到場後發現現場時濃煙密佈。火警於下午1時3分升為三級。消防在火警期間，共派出45輛消防車、動用176名消防人員協助，消防人員曾動用2條喉和2隊煙帽隊灌救。

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吳有雙指，起火位置為商場1樓及2樓，現場正進行翻新工程，當中電錶房內有電線起火，火場達100米乘30米。

火勢於4時30分大致撲滅，過程中消防安排約770人疏散，40人自行疏散。

消防指仍在調查事故中，消防處曾接獲承建商通知指，在P1至P5樓層翻新時，有部份消防裝置因工程而關閉，消防處會派員。

火警中有13人不適，6人送往東區尤德夫人那打素醫院治理，5人送往瑪麗醫院治理，2人送往律敦治醫院治理。

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記者：陳梓蔚

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