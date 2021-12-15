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【學校停辦】連續3學年收生不足　屯門兆禧苑幼稚園本學年完結後停辦

社會 17:26 2021/12/15

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屯門香海蓮社兆禧苑幼稚園宣布，將於8月31日本學年結束後停辦。（學校網頁圖片）

再有幼稚園在疫情下因收生不足而即將停辦，屯門香海蓮社兆禧苑幼稚園表示，連續3個學年收生人數一直未如理想，無奈決定於本學年結束營運，即於明年8月31日後停辦，幼兒班（K1）及低班（K2）學生下學年均需轉校。

該校周一（13日）向家長發通告，表示在近年出生率下降及新冠疫情等因素影響下，自2019/20學年起至今，收生人數一直未如理想，加上租金及近年的教育經費持續上升，該校收支難以取得平衡，在財政困難的情況下，難以維持學校營運，校董會經多番商議，「在百般無奈下，作出了沉痛的決定」。

校方在通告續稱，K1及K2學生均需轉到其他幼稚園或幼兒園就讀，校方已請求教育局協助，提供2021/22年度屯門區幼兒班學位空缺資料給予家長，並會盡力協助有需要的家長及學生，轉校到區內其他學校就讀；現時的高班（K3）學生則不受影響，可順利於學校畢業。

該校於1986年開校、至今35年歷史，本學年是獲政府資助的「幼稚園教育計劃」學校，半日班及全日班學費全免。翻查2021/22學年幼稚園概覽，該校在去年10月全校有74名學生，上午班及全日班各佔19人及55人，其中K1的上午班及全日班均只有6名學生；據報該校全校學生人數，目前跌至約50人，扣除29名K3生，即有約21名K1、K2學生需轉校。

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責任編輯：馮琪雅

屯門區 幼兒園 幼稚園 屯門 兆禧苑 教育局

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