【斷捨離】一屋堆滿5人物品沒喘息空間　2孩港媽化身收納師推行斷捨離

▲ 2孩港媽Suki投身收納師行業，創辦「小空間」工作室推行斷捨離。

大家好！很高興可以在TOPick與讀者們見面。我是賴淑雯（Suki Lai），是一位全職收納師，也是兩位孩子的媽媽。很多人聽到收納師這個職業，一定以為我從小就喜歡執屋打掃，但我也是當了媽媽後才有「整理」的覺悟。



家中多物品感壓力

這個年頭相信大家對收納這個名詞並不陌生，而最為人知曉更是山下英子提倡的「斷捨離」（斷絕不需要的東西，捨棄多餘的廢物，脫離對物品的執著），起初接觸到這個概念時對我也是有很大的衝擊。在成為收納師前，我是一位典型的雙職媽媽，周一至五朝九晚七工作，下班後回家照顧小孩，希望盡自己的能力提供最好的環境和資源給小孩，久而久之家裡由我跟丈夫二人的物品，變成了五人的物品量（兩姊弟和工人），但居住環境卻沒有隨之變大，客廳快連走路的空間也沒有，我開始感到壓力，因為家裡開始沒有自己喘息的空間。

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接觸斷捨離

在機遇下我接觸了「斷捨離」這個概念，令我重新審視了自己混亂的生活，更修讀了日本整理收納專家協會的課程獲得了一級認證資格，開始將學到的「整理」知識運用到家裡，發現很多的物品，即使是小孩的物品，都是由大人們增添的，因此我和丈夫馬上訂下一些購物共識，令家裡的物品量先得以控制，再慢慢進行減量的過程。此外，我們也開始跟小孩共同學習管理屬於自己的物品，包括分類、收拾，甚至轉贈，過程中，大家也開始明白執屋並不全是媽媽或工人的責任，大家也應當多了解自己擁有甚麼物品。

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家居變整潔心靈健康

當家變得整潔，減去過多的物品後，生活上我們能省去很多找東西的時間和磨擦，而且購物時也能減少買多餘的物品回家，令我們更能維持家的整潔狀況。改善了居住環境，我發現壓力也隨之減輕，小孩在客廳玩耍後，晚上客廳便是我和丈夫的小空間，完成一整天工作，可以稍作放鬆。原來「整理」不單改善了我的家，也改善了我的心靈健康，因此我辭去了工作，決意投身收納師這個行業，希望透過不同的服務令大家體會到「整理」的好處。



在此，如果大家也開始對生活有種無力感時，推介一本書給你《因少而富》，它在我感到迷惘時啟發了我。最後，希望日後在這個平台和大家分享更多的整理收納小技巧和培養小孩整理習慣的心得！

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撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問賴淑雯Suki